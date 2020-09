'Yo tuve dengue': una dura historia en primera persona

Allá por el mes de abril, en plena Fase 1 por el coronavirus, Francisco Jurado, un joven estudiante universitario, comenzó a manifestar en su cuerpo algunos extraños síntomas. Durante tres días sintió un dolor de cabeza muy intenso y fiebre. Por ello asistió al Hospital Marcial Quiroga donde quedó internado. Tras una larga serie de pruebas, incluido un hisopado, que lo llevó a “sentir mucho miedo e incertidumbre”, le revelaron que tenía dengue. Lo curioso fue que le dijeron que tenía la enfermedad un día antes de recibir el alta.

El joven permaneció internado en aislamiento total durante una semana, ya que hasta el momento no hay una cura especifica ni vacuna para la enfermedad. En diálogo con Canal 13, contó su historia en primera persona. “Estuve conectado a un suero porque mi sangre no generaba plaquetas, sumado a los síntomas que tuve de fiebre y dolor de cabeza. La falta de plaquetas provocó que estuviera un poco anémico, por lo tanto los médicos me chequeaban todos los días la temperatura y el sangrado para ver como evolucionaba la enfermedad”, explicó.

“Los médicos me decían que me estaban haciendo estudios para determinar que tenía. Pero me informaron el último día que tenía dengue. Ellos no tenían claro que provocaba el deterioro de mis plaquetas en la sangre, consideraban que debía estar lo más estable y tranquilo posible, ya que cualquier alteración podía ser contraproducente para mi salud”, agregó.

En este sentido, Jurado contó que la enfermedad lo encontró de sorpresa, ya que no conocía mucho sobre los síntomas del dengue. “Solo conocía algunas de las prevenciones como no dejar agua estancada en algunos lugares de la casa, además de mantener la limpieza en los sectores donde se pueda acumular mucha mugre”, expresó.

Pancho, como lo conocen en su familia y el círculo íntimo de amigos, vive en el barrio Sarmiento de Rawson, una zona donde el municipio debió realizar tareas de fumigación debida a la cantidad de mosquitos que había previo al invierno. “Nunca me enteré en que momento me contagié, a mi mamá le pasó lo mismo pero nunca tuvimos idea de donde salió. Nunca sentí la pinchadura del mosquito en particular ni me vi una picadura paranormal. No se cuando me picó”, relató.

Mientras Jurado permaneció internado una semana, su mamá estuvo un día más con la diferencia de que los síntomas se presentaron en la picazón, además de fiebre. Durante los días que permaneció en aislamiento total trataba evadirse de la incertidumbre que tenía a través de las redes sociales. “No mucha gente sabía lo que estaba pasando, no quería que supieran de mi internación. Hablaba con mi familia y unos pocos amigos a los que le dije, pero sino navegaba en las redes como Tik Tok o Twitter”, dijo en diálogo con Canal 13.

Una vez que recibió el alta, Pancho debió “cambiar” parte de su rutina porque le transmitieron las precauciones que debía tomar luego de que tuvo la enfermedad para evitar un nuevo contagio a través del mosquito. Tal es así que le recomendaron usar repelente cada dos horas, en invierno debía usar indumentaria de mangas largas, sumado a los cuidados habituales que se deben tener para evitar la propagación del dengue.

El repelente se volvió un “amigo” más a la hora de realizar la rutina diaria, Francisco dijo que lo lleva a todas partes hacia donde va. Ahora con la vuelta de los calores los mosquitos comienzan a aparecer una vez más en la escena, “el temor de volverme a contagiar siempre está. No hay una cura y por más que uno pueda prevenirse, creo que debemos tener una cuota de suerte para que el bicho no te pique”, aseguró.

Por último Jurado recomendó que el dengue no debe ser tomado a la ligera, ya que es una enfermedad mortal que no tiene tratamiento ni cura. “Es mejor prevenir que lamentar. Además en esta situación actual de pandemia no es nada lindo ingresar en un hospital por cualquier circunstancia. Por eso es mejor tomar todos los recaudos necesarios para que no le toque a nadie vivir la incertidumbre que me tocó a mí”, concluyó.