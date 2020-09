'El éxito no está en la zona de confort, así que decidí jugármela'

Mathias Longo es un futbolista sanjuanino de 24 años de edad que conforma el selecto grupo de jugadores provinciales que han logrado cruzar el charco, para patear la redonda en el viejo continente. Con muchísimo esfuerzo y el apoyo de su familia, sobre todo de su abuela, el deportista ha logrado cumplir el sueño que tienen miles de chicos.

¿Cómo comenzó tu carrera como futbolista? ¿Qué te motivó a empezar?

- Mi carrera empezó a los seis años. Yo veía que mis vecinitos de Caucete siempre iban a jugar a la pelota y un día mi abuela me preguntó si yo quería ir a jugar al fútbol y le dije que sí. Fue ella quien me llevó a jugar por primera vez.

¿En qué club empezaste a jugar?

- Empece a jugar en una escuelita de Caucete, de ahí me contactaron de la escuela de CEGAMAR en donde tuve mucha más continuidad, tuve mucha más competencia a nivel nacional e internacional. Jugamos el Mundialito de Trinidad en la provincia, también un torneo en Chile y la Copa Serenísima. La verdad que tengo recuerdos muy lindos de ese club.

Luego surgió la oportunidad de hacer pruebas. Después de CEGAMAR empece a jugar en un club más serio en Rosario, en el Jorge Griffa, luego pasé a Gimnasia de La Plata, Santiago Wanderers de Valaparaíso y San Martín de San Juan, donde tuve la oportunidad de jugar en reserva y hacer la pretemporada con el primer equipo en 2015, con Carlos Mayor y Hugo Garelli al mando.

Una vez que Mathias dejó atrás las inferiores y logró formarse como futbolista, tuvo la chance de emigrar al club Tiro Federal y Deportivo Morteros de Córdoba, que en ese momento militaba en el Federal B. Su gran rendimiento en este equipo le abrió una puerta que no se hubiera imaginado ni en sus mejores sueños: pudo ir a probar suerte al Club Deportivo Cabecense del ascenso español.

¿Cómo se dio la chance de ir a probarte al fútbol europeo?

- La chance de venir a Europa fue debido a un buen desempeño que tuve la temporada pasada en Tiro Federal de Córdoba. Hubo un representante que se contactó conmigo y me ofreció una oportunidad en España, así que no dudé y me la jugué por seguir creciendo.

¿Cómo fue vivir en España justo cuando era uno de los países más afectados por el coronavirus?

- La verdad que no fue tan complicado, sí en el sentido de extrañar a la familia y sentir ese afecto, pero el club se comportó muy bien conmigo y nunca me desamparó. Estoy muy agradecido con el club por tener ese gesto conmigo, al igual que los vecinos de la comunidad donde yo vivía también que me ayudaron demasiado.

Ya que no pudiste jugar mucho ¿Sentís que te quedaron cosas por demostrar en el CD Cabecense?

- Si, la verdad que siento que me quedaron cosas por demostrar, debido a que el transfer internacional no me llegó a tiempo, así que hubieron muchos partidos que me perdí. Al poco tiempo fui habilitado para jugar y comenzó todo lo del coronavirus, pero bueno por suerte pudimos lograr el ascenso que era el objetivo principal. Siempre sumé desde donde me tocó estar.

A pesar de esta experiencia agridulce que le tocó a vivir en el ascenso español, otro capítulo se iba a escribir en la vida de este joven caucetero. Una nueva oportunidad de crecer como futbolista se le presentó a mediados del presente año 2020. Longo fue fichado por el 1. SC Znojmo FK del ascenso checo.

¿Cómo surgió la posibilidad de emigrar a República Checa?

- La chance de venir llegó por medio de otro representante que se contactó conmigo. La propuesta me interesó muchísimo debido a que el fútbol de acá ya estaba mucho más avanzado, así que aproveché para seguir creciendo como profesional. La verdad que me adapté mucho más rápido de lo que esperaba. Tenía otras ofertas para ir a la segunda división de Argentina, pero mi idea siempre fue mantenerme en Europa.

¿Fue un cambio muy grande?

- Fue un poco duro para mí porque en España claramente hablaba el mismo idioma y me había hecho muchos amigos, ya me sentía cómodo, ya me había acoplado al lugar donde esta viviendo. Yo creo que el éxito no esta en la zona de confort, así que decidí jugármela.

Venir acá fue un desafío muy grande, porque no sabía con que me iba a encontrar, pero la verdad que ha sido mucho mejor, me siento tranquilo y cómodo, la gente me ha recibido muy bien. El club en cuanto a infraestructura y a lo profesional es muy grande, eso es lo que me motiva a seguir luchando por mi sueño.

¿Cómo hacés para comunicarte con el director técnico y con tus compañeros?

- Puedo comunicarme porque por suerte entiendo algo de inglés y estoy estudiando checo, pero más que nada por el ayudante de campo que es de acá pero habla español porque ha vivido en Barcelona. Él hace de traductor en cada indicación que el entrenador me da. Por ahí se hace difícil comunicarme con mis compañeros, pero la mayoría habla ingles.

¿Cómo esta República Checa y la ciudad de Znojmo respecto al coronavirus?

- En cuanto a confinamiento República Checa fue uno de los países que mejor gestionó este problema con el coronavirus. Automáticamente cuando esto surgió el país cerró todas las fronteras, hasta el día de hoy hay muy pocos casos. En la ciudad de Znojmo, si bien es muy turística, la verdad que no hay casos de coronavirus y la gente ya hace su vida normal.

¿Te gustaría jugar en la primera división del fútbol argentino?

- Claramente sería algo muy lindo jugar en la primera de Argentina. Estuve apunto de cumplir ese objetivo pero bueno, por motivos de la vida tuve que tomar otros rumbos. Pero la idea está, si se me llega a presentar la oportunidad de jugar en algún club de primera no dudaría en ir.

Para finalizar esta entrevista Mathias no quiso desperdiciar este contacto con Canal 13 para poder enviar un saludo a sus seres queridos y a todos los sanjuaninos. "Quiero mandarle un saludo a la gente de San Juan y a toda las personas que siempre me han apoyado".