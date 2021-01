La pesadilla de una sanjuanina en el hotel Camelot

Una joven mamá sanjuanina relató la pesadilla que vivió en el hotel Camelot donde trabajaba hasta hace unos días. Sol Muñoz, denunció a Melinda Campbell, dueña de este reconocido establecimiento, por maltrato y agresiones.

Según relató la denunciante a Diario 13, trabajó durante un año en el hotel, donde soportó violentas situaciones. Pero, lo peor ocurrió este martes cuando fue a buscar el sueldo que le adeudaba su empleadora. “Me debía pagar $11500 y me entrego $4500, según ella no me iba a pagar el resto, porque dice que yo le robaba en el hotel”, escribió en su cuenta de Facebook.

Al reclamarle por el monto de dinero, Cambel habría atacado a Muñoz a quien la tiró contra el portón del alojamiento, provocándole algunos golpes y raspones, dijo la damnificada.



La joven de 24 años, madre de dos hijos, subrayó que durante el año que trabajó en el lugar, sufrió daños psicológicos y señaló que la dueña la hacía trabajar de manera extrema. Sin embargo, continuó trabajando, aun considerando que el pago era mínimo e injusto.

Entre las tareas que realizaba la ex empleada en el hotel mencionó cobertura de guardias, atención de teléfono, limpieza y cobrar a los clientes. Muñoz dijo que conocía exactamente cada espacio del hotel.

Además de las agresiones, la joven denunció irregularidades en el establecimiento transitorio. Dijo que su propietaria no le entregaba los artículos necesarios para la limpieza de las habitaciones. Además, recalcó la considerable falta de personal, ya que por turno calculaba el ingreso de 30 personas, para quienes había solo una mucama.



Entre otras irregularidades, mencionó que “las habitaciones no tienen alcohol en gel, las copas y otros objetos son limpiados con retrasos, hay de toallones y fundas viejas. También, contó que en el hotel tienen un deposito con bebida vencidas que son las mimas que se colocan en las habitaciones”.

Sol expresó en su relato que conoce muchos casos que son similares a lo que pasó con ella, inclusive señaló que llamaban a chicas para tenerlas a pruebas por unas horas y no les abonaba por lo trabajado. “Muchas mujeres fueron maltratadas verbalmente y tampoco les pago el último mes”, aseguró.

La denunciante, reveló que había renunciado al empleo en la última semana de diciembre del 2020. La gota que rebalsó el vaso fue una discusión con una compañera que la trató de mala manera. Por ello se retiró y llamó a la dueña del lugar, de quien no obtuvo respuesta, señaló.