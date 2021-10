Rompió el silencio la nieta de la abuelita abandonada en el Santa Clara

El caso de la abuelita abandonada en la Clínica Santa Clara sigue conmocionando a todos los sanjuaninos por estas horas. Y a medida que surgen nuevos detalles del hecho, la situación se torna cada vez más indignante. La mujer llegó a la Clínica Santa Clara en horas de la noche del martes, donde las autoridades denunciaron abandono de persona porque nadie estaba junto a la anciana cuando debió ser asistida y además, quien la llevó al nosocomio, dejó una nota y se fue.

Según publicó Diario de Cuyo, esta mañana, allegados a la señora aseguraron que dejarla allí fue un acto producto de la desesperación. "Es mi abuela del corazón, no es casada con mi difunto abuelo, ella crió a mis papás desde los 9 meses, nada más. Legalmente no es pariente de nosotros", aseguró Abigail.

De acuerdo a las palabras de la joven, la anciana tuvo coronavirus durante el mes de mayo y salió muy bien de eso, pero tiempo después tuvo trombosis en una pierna, lo que la llevó a sufrir una operación grande de la que afortunadamente después salió caminando. “A la semana sufrió un ACV, cayó en cama, no se movilizaba para nada. Mi mamá empezó a hacer trámites, un papeleo muy grande, para la doctora, la enfermera y la kinesióloga que son quienes van a mi casa", relató. Fue así que desde ese momento la señora pasó a tener internación domiciliaria en un asentamiento de Santa Lucía.

Abigail precisó que desde que dejó de moverse, comenzaron a salirle llagas en diferentes partes del cuerpo, lo que "es normal para una persona que está en cama". "La empresa de la internación domiciliaria nos lleva gasas, no más y sinceramente no hacemos nada con eso. Mi papá es changarín. Como pudimos empezamos a comprar las cremas que salen $3 mil, suero, una sonda de $5 mil... de todo nos encargamos nosotros", agregó.

Luego la encargada de romper el silencio de la familia continuó con su testimonio. "Lo peor es una llaga que tiene en la parte del coxis. Como no retiene esfínteres, se hace encima y eso es muy peligroso. La enfermera que la atiende nos dijo que estaba todo bien, que le echáramos azúcar en la herida. Ayer la bañamos y se le abrió la herida, tenía olor a podrido, le salía pus. Se iba a agusanar. Es una infección, por eso la trajo mi mamá con mi papá en un remis, porque desde la ambulancia nos dijeron que estaba todo bien, que era normal", relató.

Asimismo la joven explicó que su madre decidió escribir la nota por desesperación, luego de que la anciana permaneciera durante tres horas sentada en silla de ruedas en el interior de la Clínica Santa Clara, sin recibir atención. "La enfermera nos decía que estaba bien, que la lleváramos, aún sin haberla visto. Mi mamá decía '¿no sentís el olor?, ¡se le ve el hueso del coxis!'. No le quedó otra, se está pudriendo", manifestó.

Abigail aseguró que luego de dejarla, sus padres fueron hasta la Central de Policía para realizar la denuncia, pero que en el lugar y ante algunas exigencias de los uniformados, desistieron. "Nos pedían una constancia sobre el estado de salud de mi abuela, pero si no quisieron recibirla, menos nos van a dar un certificado. La clínica está haciendo abandono de persona. Cómo nos van a decir que nos llevemos a alguien que se está pudriendo. Abandono es tenerla en casa y dejar que se muera podrida", sentenció con indignación.

Cabe destacar que la señora Ursulina tenía una bolsita en su mano, con una nota que decía: “Con mucho dolor. Pero no me puedo hacer cargo de Ursulina. Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento. Ella legalmente no tiene familia, ni donde vivir”.