¿Cómo actuar frente al ataque de una jauría?

Todo San Juan está conmocionada por el ataque de una jauría a una joven en Albardón, que le terminó costando la vida. A raíz del fatídico episodio, en su participación de los martes en Banda Ancha, el conductista canino, Roberto Bastianelli explicó paso a paso lo que una persona debe hacer en caso de toparse con perros.

Ya sea en un descampado, pleno campo, o las calles de la ciudad, una jauría puede ser peligrosa y siempre es liderada por uno de los canes, al que se lo considera Alfa. Por ello, si una persona se encuentra con varios perros, y estos la amenazan con ladridos, acercándose de a poco, es totalmente desaconsejable salir corriendo. La actitud de huida es tomada como efecto manada, según aseguró el conductista canino.

En efecto, si la persona escapa de la situación, el Alfa se dispara y los demás lo siguen, produciéndose así la persecución. ‘Sé que es difícil, pero por ningún motivo hay que cuorrer, se quedan quieto, no gritan no hagan movimientos bruscos, miran fijamente al perro Alfa que es el primero que viene’, explicó.

Luego, Bastianelli continuó asegurando que el perro pensará que lo están desafiando, pero al no estar en actitud agresiva, no vera un motivo para el ataque, por lo que el can va a ladrar, va amenazar y se va a retirar.