Vacaciones en Chile: todavía hay más dudas que certezas

Hacer planes para vacacionar en las playas de Coquimbo y La Serena todavía es prematuro para los sanjuaninos, a pesar de que está anunciada la apertura del tránsito por Agua Negra para el próximo 4 de enero. La razón es de índole sanitaria: todavía no está claro cómo será el protocolo acordado entre ambos países. La única certeza es que para cruzar la frontera habrá que acreditar el esquema de vacunación completo, homologado a través de un procedimiento todavía no revelado.

'La intención es que se habilite el paso el día 4 de enero. Faltan algunos ajustes. Inclusive falta el protocolo sanitario que se va a exigir para que se pueda habilitar el paso, tanto del lado chileno como del lado argentino', dijo el cónsul honorario de Chile en San Juan, Mario Schiavone, este martes en una entrevista exclusiva con Canal 13.

El funcionario, que no viaja a Chile desde marzo de 2020 a pesar de estar habilitado por su condición diplomática, reconoció que ninguno de los dos ministerios de Salud, ni el argentino ni el chileno, han revelado el protocolo consensuado para el turismo binacional. Hay condiciones para los visitantes que lleguen al país trasandino vía aérea, pero no se sabe si los mismos requisitos se aplicarán para los viajeros por vía carretera.

'La idea es que esta semana tiene que salir el protocolo. Si no, no tiene sentido habilitar el paso el 4 de enero si no están los protocolos listos', admitió Schiavone. La mayor preocupación del lado chileno es que la temporada fuerte de turistas sanjuaninos por Agua Negra siempre fue enero. Y la planificación de vacaciones se suele hacer con anticipación. La demora de los protocolos sanitarios conspira contra las reservas.

'No son trámites que salgan de inmediato. Se van a cargar las páginas y va a ser bastante complicado', prosiguió Schiavone. Recordó que la validación de vacunas se realiza a través de la página web mevacuno.cl. Pero hoy está activa solo para ciudadanos chilenos radicados fuera del país. Ellos pueden acceder con una clave que ya tienen. Si se trata de argentinos, tendrán que mandar una dirección de correo electrónico para que allí les remitan su propia clave. Recién entonces podrán iniciar la gestión online para contar con el pase de movilidad.

Este pase de movilidad es un documento exigible en Chile. Sin él no se puede circular. Pero se puede traducir más fácilmente aún: sin vacunas no se podrá cruzar la cordillera. 'Inclusive hay una nueva resolución que dice que todo aquel que tenga la segunda vacuna hace 6 meses debe tener la tercera. A partir del 1 de enero vencen todos los pases de aquellos vacunados por última vez hace 6 meses', ratificó Schiavone.

Una de las dudas lógicas que puede tener cualquier sanjuanino que sueñe con volver a las playas del Pacífico es qué sucedería si, estando en Chile, cambia alguna regla sanitaria entre ambos países. ¿Cómo sería el viaje de regreso? ¿Habría inconvenientes? 'Milagros no hacemos. Yo no sé qué va a pasar mañana', contestó Schiavone.

Sin embargo, el cónsul honorario reconoció que se viene aplicando hace mucho tiempo el 'paso a paso'. Esto significa que las reglas pueden cambiar de un momento a otro y variar según la región.

El la Cuarta Región chilena hay ansiedad y expectativa por recibir a los turistas argentinos por Agua Negra. Pero las autoridades tienen siempre la misma respuesta: 'no sabemos'. Así lo manifestó Schiavone. 'Esto va a depender de cómo se comporte la pandemia', concluyó el cónsul honorario.



Expectativa por Boric

Schiavone reconoció que la llegada del nuevo presidente electo, Gabriel Boric, podría revitalizar el paralizado proyecto del túnel de Agua Negra. 'Es un gobierno mucho más afín a lo que hay en la Argentina en este momento', admitió.

'Se espera y con mucha ansiedad que este gobierno tenga mucha más predisposición a la concreción del túnel de Agua Negra. Sobre todo los coquimbanos están con ese tema, porque nunca han bajado los brazos. Se cree que con el gobierno del presidente electo van a cambiar algunas posiciones', afirmó.

Con respecto al anuncio del ministro de Obras Públicas sanjuanino, Julio Ortiz Andino, de asfaltar el paso de Agua Negra como está, hasta el límite, hubo una buena repercusión del otro lado de la Cordillera. 'Ha caído muy bien', sostuvo Schiavone.

Por otra parte, aseguró que Chile ha seguido pavimentando su ruta hasta llegar hasta la embocadura del túnel. 'Es una zona muy complicada. Van a tener que poner mucho empeño en perfeccionar ese camino sobre todo asfaltado. Pero creo que es factible. Va a permitir un tráfico muy fluido sobre todo de vehículos de gran peso', consideró.