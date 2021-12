Los puntos a tener en cuenta su voy a elegir a un perro

Para aquellas personas que estén pensando en adoptar un perro, deben tener en cuenta varios tips a la hora de escoger uno. La tarea no debe ser tomada a la ligera, sino todo lo contrario debe ser una decisión consiente al 100%. En su columna habitual de cada martes en Banda Ancha, el conductista canino, Roberto Bastianelli dejó una serie de puntos a considerar a la hora de elegir a un can como mascota.

La primera consideración es el tamaño del perro. En este punto depende si la persona que va a adoptar es primeriza en la práctica, lo más conveniente es elegir a un perro pequeño, puesto que, en muchos de los casos, estos suelen tener un carácter más dócil a su nuevo dueño.

Lo segundo es identificar que se sabe de la raza que le gustaría escoger. Acá el asesoramiento a profesionales es fundamental, para saber cuál es la apropiada para tal o cual persona. El tercer punto tiene que ver con el segundo, y refiere a la energía del can. Es decir, si el animal tiene mucho carácter, y la persona que lo escoge como mascota es más bien dócil, lo más seguro que termine dominado antes de ser el amo, o más bien ser un amo con poca o nula autoridad.

Bastianaelli insistió, como en cada una de sus columnas de los martes en Canal 13, que no existen las razas peligrosas.

El clima es un aspecto que si se elige adecuadamente puede evitarle a su nueva mascota momentos difíciles de soportar. Dicho esto, cabe destacar que en una provincia en donde muy fácilmente se superan los 40º de temperatura, difícilmente perros de raza preparados para hasta menos 35º bajo cero, la pasen bien en su nuevo hogar. Algunos ejemplos serían siberianos, San Bernardo o chow chow.

Otro de los puntos para tener en cuenta es asegurarse de no ser o tener en la casa una persona alérgica a los perros. No adoptar un can como mascota que tengan un gran tamaño, si se tienen niños en la casa. En este punto, hay que tener en cuenta que si el animal se da vuelta y se encuentra con la cabeza del pequeño, puede desconocerlo y morderle la cara.

Por último, Bastianelli le pidió a todos los sanjuaninos responsabilidad y consienta a la hora de adoptar un perro como mascota. El conductista canino señaló que cualquier perro de la calle es una buena opción, y que si la persona no lo adquiere para una exposición o campeonato canino, es mejor desistir de uno de raza.