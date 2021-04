Promo21 vs Covid19: normas que se rompieron en una presentación de camperas

El pasado lunes 5 de abril, sobre el mediodía, estudiantes del último año del Colegio Monseñor Orzali realizaron la presentación de camperas en la popular plaza 'La Joroba'. Ante los ojos de los sanjuaninos (hora pico), los chicos y chicas pusieron toda su alegría con una enérgica coreografía. Sin embargo, se olvidaron del Covid 19.

Lectores de Diario 13 compartieron fotos que alumnos subieron a las redes (no publicadas por ser menores de edad), donde se puede apreciar la falta de cumplimiento a las medidas sanitarias como el distanciamiento social y el uso correcto del tapabocas. En el lugar se hizo presente personal de Comisaría 3ra, que aplicó el famoso 'siga, siga'.

Ante esto, una alta fuente de Seguridad en la provincia respondió cuál fue la falta que cometieron los estudiantes, cómo debería haber actuado la Policía y las posibles consecuencias. De antemano, aclaró que las juntadas de adolescentes en las plazas no están prohibidas, siempre y cuando se respeten los protocolos sanitarios vigentes.

'Las presentaciones de camperas no están prohibidas, pero los policías deberían haberles llamado la atención, hacerlos circular o haber hecho que respeten las medidas sanitarias correspondientes, que sería que se coloquen el barbijo como corresponde, que mantengan el distanciamiento y que sigan festejando', detalló la autoridad.

Asimismo, expresó que si los estudiantes no acatan la orden policial se les debe labrar un expediente contravencional por el artículo 162 del Código de Faltas, que prevé sanciones a quien infrinja las normas sobre salud pública, sanidad e higiene. 'De todas formas no voy a sancionar a los chicos por eso, me parece ilógico', agregó.

En cuanto al malestar de la ciudadanía en las redes o a través de la prensa por este tipo de hechos, desde Seguridad remarcaron que el compromiso social es llamar al 911 para que se comisione la Policía. 'Tratamos de estar en todos los lugares pero es imposible. A este grupo de chicos se les debió llamar la atención', recalcó.

Sobre el accionar de los efectivos de la Comisaría 3ra que estuvieron ese día en el lugar, advirtió que si no hicieron nada ante la violación del protocolo deberían ser sancionados. 'Si hubo negligencia se deben tomar las medidas que correspondan con esos policías porque ellos están para hacer cumplir las normas', concluyó.