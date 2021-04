A 39 años de Malvinas el Veterano que vivió una historia de película

Nuevamente este 2 de abril se refresca la memoria de lo que sucedió en el año 1982 durante el conflicto armado con Inglaterra en las Islas Malvinas. En este caso estamos ante el testimonio de un Veterano de Guerra de Malvinas que sobrevivió y tuvo la oportunidad de regresar al teatro de operaciones 37 años después, en el año 2019. Incluso llegó a la posición que ocupó cuando combatió y pudo recuperar objetos cargados de una emotividad única.

Nicolás Albornó, hoy Veterano de Guerra de Malvinas, fue destinado como Cabo en Comisión junto al Regimiento de Monte Caseros, Corrientes, cuando era alumno del segundo año de la Escuela de suboficiales del Ejército, Sargento Cabral.

Cuando le tocó ir a Malvinas tenía 18 años y aseguró que en un principio creyeron que iban a ocupar posiciones en la zona de Río Gallegos en destacamentos del Ejército. Pero cuando iban llegando les aseguraron que en realidad hubo cambio de planes y llegarían a la zona de conflicto en las Islas Malvinas. “Llegamos a las 6 de la mañana a Río Gallegos y a las 10 ya estábamos yendo directo a Malvinas”, recordó Albornó.

De esa manera en la siesta del 27 de abril de 1982 llegaron a la pista de Puerto Argentino y de inmediato fueron trasladados a Monte Word, luego de acuerdo a los bombardeos y desembarque Británicos terminaron ocupando posiciones en la zona de Dos Hermanas, lo que se convertiría en su posición durante todo el tiempo que estuvo en combate.

Con pasión el Veterano recordó que si bien llegaron el 27 de abril a la posición, desde el 1 de mayo comenzaron a recibir bombardeos de los ingleses durante todas las “mañanas, tardes y noches, en lo que se llama ablande del terreno”. En ese momento los ataques provenían de las fuerzas Navales Británicas y de la Fuerza Aérea enemiga. Ya en el mes de junio cuando atacaron Puerto Darwin se intensificó el ataque descarnado agregando también la artillería de campaña, relató.

“A veces uno dice ¿Cómo aguantamos tanto?, lo aguantamos por el sentir Argentino. Les explico a mis hijos que éramos nosotros o éramos nosotros, si en el primer disparo nos escapábamos qué quedaba”, explicó el soldado retirado.

Entre las anécdotas más llamativas y todavía con final incierto, el Veterano de Guerra dijo que horas antes de la rendición en medio del fragor de la huida, vivió un hecho que se podría transformar en una historia de guerra de película.

"Hace unos días me comunicaron desde Córdoba que un inglés que también combatió en Dos Hermanas anda buscando y se quiere comunicar con quien le salvó la vida". Lo que pasó fue que "en pleno combate yo encontré un inglés herido pero no teníamos la posibilidad de un diálogo pero como yo pienso que un combatiente a otro combatiente debe respetarse, yo lo arrastré y lo puse ahí, nunca le pregunté el nombre, nunca supe su grado, cómo se llamaba. No sé si es esa persona u otro pudo haber hecho lo mismo que hice yo". Fue un episodio del combate que tal vez ahora puede tener un desenlace con ribetes cinematográficos. El argumento de la historia sería: El soldado Argentino que salvó a un inglés que se encuentra con el después de 39 años, sólo el destino podrá decir si esto puede llegar a concretarse.

LA DECISIÓN DE ROMPER UN PACTO DE SILENCIO SOBRE MALVINAS

El Veterano de Guerra, Nicolás Albornó, reconoció en Canal 13 que hace poco empezó a hablar y contar lo que siente sobre lo que vivió con su familia. “Nosotros cuando regresamos nos hicieron firmar un pacto de silencio en Campo de Mayo, ni a nuestra propia familia, ni con mi señora, pudimos hablar nada”, contó que simplemente si se reunían e intentaban tocar el tema u organizarse los trataban de locos, los señalaban. “Mi compañeros iban a buscar trabajo y les decían ustedes estuvieron en Malvinas, no porque están locos”.

Ahora las cosas cambiaron y por ejemplo gracias a que pudo volver en el viaje organizado por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan “puedo hablar y contar con mayor facilidad lo que nos ha pasado”, sostuvo.

DESPUÉS DE 37 AÑOS VOLVER A LA POSICIÓN DE GUERRA

En el año 2019 Albornó participó del viaje organizado por el Ministerio de Gobierno hacia Malvinas y después de mucho buscar pudo encontrar la posición donde combatió en “Dos Hermanas”, “no encontraba el lugar, hasta que me resbalé, toqué el suelo y dije, éste es el lugar”, relató con entusiasmo sobre esa vivencia.

Como fiel testigo del paso del tiempo, todavía medio enterrada en la turba malvinera, estaba una bufanda que el soldado recuperó después de 37 años, asegurando que llegó a sus manos como parte de las donaciones que hacía la gente desde el continente en las campañas para ayudarlos. Como recuerdo, en esta oportunidad se trajo ese trozo de lana tejida que manos anónimas elaboraron con la ilusión de ayudar contra el frío a los héroes. Bufanda recuperada 37 años después en Malvinas

Además encontró un borceguí de los que fueron provistos para los combatientes. Aseguró que era de un compañero suyo de compañía, Roberto Robledo, a quien le llamó para comentarle la situación.

“Así como la bufanda hemos recibido cartas, chocolates, cigarrillos y otros elementos”, contó, con intenciones de contrarrestar las versiones que indicaban que la ayuda de las campañas organizadas en el país no les llegaba a los soldados en Malvinas.