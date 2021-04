Desde Enacom advierten que no se autorizaron aumentos de telefonía ni TV

Esta semana se conoció que algunas empresas de telefonía e internet iban a aumentar sus tarifas. Es por este motivo que desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) San Juan advirtieron que no están autorizados los incrementos. "El último aumento que se permitió fue en tres cuotas que terminó de computarse el mes pasado", destacó José Peluc, director de dicha entidad.

En febrero, el Enacom autorizó aumentos para marzo en las tarifas de los servicios de telefonía fija, internet y TV paga, entre 5% y 7,5%. Esto se dio luego de un contrapunto con las empresas que habían cobrado desde comienzos de año aumentos por encima del 5% autorizado a partir del 1 de enero.

Incluso, el organismo instó a los usuarios a no pagar los posibles aumentos. "Desde el último incremento no tenemos otro autorizado. Se charló de posibles aumentos de un 7% pero recién en junio", explicó Peluc. Según el director si la persona relega una tarifa con una diferencia de más, luego deberá pagar lo mismo en las próximas facturas. "Si llega una boleta con aumento no autorizado, se debe realizar la denuncia ante el Enacom", detalló.