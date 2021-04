Acusan a Miadosqui de hacer que un niño se saque la camiseta por ser de Boca

Este domingo, un hincha de San Martín de San Juan denunció a través de las redes sociales un hecho escandaloso que se dio en el estadio Hilario Sánchez. Hugo Pazcel, quien era socio del Verdinegro, contó que el presidente del club hizo que su nieto, de tan solo 4 años, se quite la camiseta para sacarse fotos en la cancha por ser de Boca.

'Tengo la bandera del barrio ATSA que la llevo a todos los partidos y le dije a mi hermano, mis sobrinos y mi nieto que me acompañen a colgarla antes del partido (vs All Boys) porque le gusta ir y quiero hacerlo hincha del club. Ahí les dije que nos saquemos fotos y nos empezaron a decir: 'no lo traigas con esa camiseta'', relató el hombre.

Según detalló el hombre, el que les gritaba 'es un flaco, alto, de tez trigueña, de unos 45 años, que es ayudante del club'. Tras explicarle que 'es un niño, nos dijeron que es porque después aparecen los memes'. El abuelo logró convencer al ayudante, quien les permitió ingresar a la orilla de la cancha a tomarles fotos a los niños.

Sin embargo, al entrar a la zona de campo de juego otro hombre comenzó a decirles lo mismo: 'el niño no debe ingresar con la camiseta de Boca'. 'Miré a la zona de cabinas y era el presidente del club, Jorge Miadosqui, que encima le reprochó al ayudante que me había dejado entrar. Volvía a decirle que era un niño', se explayó Pazcel.

A pesar de su explicación, según el hombre, Miadosqui insistió con que el nene debía sacarse la camiseta si se querían tomar fotos en el estadio. 'Le sacamos la camiseta porque el niño quería la foto. Miadosqui seguía diciéndome cosas y uno de la barra decía que él tenía razón así que le dije a mi hermano que nos fuéramos', agregó.