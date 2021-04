El hombre que protestó encadenado aseguró que lo desnudaron y maltrataron

Domingo Huerta es un adulto mayor que se encadenó dos veces en diferentes puntos de la provincia como forma de manifestación. Pide ayuda porque no puede trabajar y no tiene dinero. Tras su segunda protesta, denunció en Canal 13 que recibió maltratos por parte de los efectivos policiales en las dos ocasiones.

Huera vive en Pocito, en Calle 5 y Pasaje Patria. Toda su vida trabajó como artesano, pero ahora tiene 64 años, la columna rota y una hernia, por lo que no puede seguir con la tarea. Sus hermanos le dan para comer, sin embargo, no le alcanza para abonar los servicios esenciales. No recibe ninguna ayuda del Gobierno y aseguró que en ANSES no le dan respuestas. Por estos motivos inició con sus manifestaciones.

El jueves pasado, el hombre inició con su protesta frente a la Legislatura, cuando el Gobernador Sergio Uñac daba su discurso de apertura de sesiones. “Me encadené en la Legislatura mientras el gobernador hablaba porque realmente necesito una solución. Debo $14.000 de luz, ya me la han cortado y no tengo”, explicó.

Luego, aseguró que lo engañaron para llevárselo detenido. “Estando manifestándome, viene la policía y me dice que me iba a atender el Secretario del Gobernador, Luis Rueda, pero fueron todas mentiras. Me llevaron engañado, me desnudaron dos veces. Realmente la pasé muy mal”, manifestó Huerta.

“En la comisaría cuarta me hicieron sacar los cordones y me desnudaron dos veces, no sé para qué. Me encerraron en un calabozo con un asiento de cemento y dos personas más. No había distancia y soy persona de riesgo. Les dije que me pongan en un calabozo vacío que había al lado y no quisieron”, agregó.

“Cuando me largan, después de un rato largo, una mujer uniformada se para y me pregunta ‘¿Por qué me maltratas a los policías?’ Ahí le expliqué lo del calabozo y me dijo que no me haga el pesado. Después vino uno grandote y me sacó a empujones”, añadió. “Tuve maltrato y abuso de autoridad”, señaló con contundencia.

Sobre su nueva manifestación, explicó: “Hoy me han maltratado nuevamente. Me até en la plaza 25 y vinieron unos policías, me cortaron la cadena, me empujaron y golpearon. Me metieron de prepo en el móvil y ahora siento un dolor en la rodilla en la que hice fuerza”. No obstante, aclaró: “Esta vez me trataron mal los que me llevaron, no los de la comisaría”.

Al ser consultado sobre si volverá a protestar de la misma forma, debido a que aún no obtiene respuestas por parte del Gobierno, indicó: “Mañana me han citado al Centro Cívico a hablar con el secretario de Desarrollo Humano, si ellos no me dan una respuesta como la que yo quiero, porque a mi no me van a dar un bolsonsito y decirme ‘ándate a tu casa’, voy a atarme donde sea o voy a subirme en la catedral".