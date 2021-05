Influencers: la intimidad de 4 sanjuaninos famosos en las redes

Son famosos, divertidos, cool, se muestran en las redes y sus publicaciones estallan de likes y comentarios. Pero ¿qué hay de ellos detrás de esa imagen? Alina, Mauri, Pame y Vachi, son cuatro influencers sanjuaninos que se animaron a contar parte de su historia a Diario 13.

Con perfiles y estilos distintos, lograron establecer un fuerte vínculo con sus seguidores que los llevaron a sacarle provecho a su imagen. Los cuatro comenzaron esta carrera en las redes y poco a poco fueron cosechando gran popularidad.

La mayoría, coincidió en que la pandemia del coronavirus fue un empujoncito para aumentar la cantidad de seguidores y su llegada a un público más amplio.

Para esta nota, los jóvenes contaron pedacitos de sus historias, proyectos, anécdotas, su vida fuera de las redes y analizaron cómo es dedicarse a esta actividad día a día.

Alina Cofone

Sin dudas, la pandemia fue un trampolín para Alina Cofone. La influencer fit de la provincia fue uno de los primeros casos de Covid 19 allá por el mes de junio del 2020 y, aunque la pasó mal por el hostigamiento, le sirvió para impulsar su popularidad al máximo.

“Fui uno de los primeros casos de Covid en la provincia, hice un video que publiqué en mi cuenta contando mi situación debido al hostigamiento recibido por conocidos y periodistas que habían recibido la noticia filtrada. Aunque recibí muchas críticas por esto, tuve la necesidad de hacerlo público para mi gente, y que así me dejaran tranquila y todo pasará lo más rápido posible. Así fue, no quise dar notas ni agrandar la situación más de lo que fue. Por este hecho pasé de tener 11 mil seguidores a 16 mil”, contó a Diario 13.

Hoy en día, Alina tiene casi 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde comparte sus rutinas de entrenamiento y consejos para sus fans.

Si bien tuvo un impulso de popularidad muy importante con la pandemia, el click de influencer se le prendió mucho tiempo antes. “Participé de varias competencias de crossfit a nivel nacional e internacional y fui ganando un público que me siguió por mis habilidades en el deporte. Desde que comencé a publicar videos mostrando mi actividad deportiva recibí mensajes de personas que no conocía, diciéndome que mis videos les servía para aprender técnica, motivarlos, orientarlos, etc.”, contó.

“Mi perfil está totalmente orientado al fitness. La mayoría de mi público me sigue para encontrar motivación para entrenar. Lo que más me gusta de esto es sentirme útil, cuando me hacen saber que el contenido que publico les sirve, les ayuda a cambiar y mejorar hábitos saludables”, reveló.

Para Alina ser influencer no es su principal trabajo. La joven es entrenadora personal, además estudia y trabaja. En ese sentido, dijo que no es mucho el tiempo que le dedica a las redes y que todo lo aprendió de forma autodidacta. “Terminás dependiendo mucho del celular, y perdiendo la oportunidad de conversar con el que tenés al lado, es lo que menos me gusta”, reconoció.

Aunque sabe que, para mantenerse en el rubro, hay generar contenido de calidad, estudiar al público y estar activo en las redes. “Trato de generar contenido de interés y que a las marcas que trabajan conmigo les sirva. Trabajo con una sola marca por rubro, y promocionó únicamente productos o servicios que realmente consumo”, reveló.

En una anécdota recordó: “la primera marca a la que le hice publicidad me mandaba el producto desde Alemania cada 3 meses. Eran unas calleras descartables, muy buena. ¡Les di mucho uso! Lo malo era que se demoraba muchísimo en llegar, pero el dueño siempre estuvo interesado en enviarme el producto. Lo hizo durante bastante tiempo hasta que las restricciones en la aduana se pusieron más exigentes y yo tenía que hacer muchos trámites para recibirlo así que le pedí que no enviara más.

D 13: ¿Qué es lo positivo y lo negativo de ser influencer? ¿Cómo te llevás con la fama?

A veces tanta exposición no es algo positivo. Hay muchas cosas en las que me siento limitada porque tengo una imagen pública. Recibir críticas o agresiones verbales. Alguna vez algún desubicado con un comentario que instantáneamente fue eliminado y bloqueado.

Estoy preparada para eso, en todos los ámbitos hay gente que te va a criticar por lo que haces, sé que no puedo caerle bien a todo el mundo, cuando recibo un comentario ofensivo directamente lo borro y bloqueo al usuario

D 13:¿Cambió tu vida desde que sos influencer?

No cambió en mucho, sigo con la misma vida de siempre. Ahora únicamente recibo productos o servicios a cambio de publicidad, no los considero regalos, es una forma de pago por un trabajo que realizo. Me veo haciendo esto dentro de unos años

D 13: ¿Cuál es tu objetivo de acá en adelante con esta actividad?

Me gustaría llegar a más personas y crear contenido más útil para ellas, con el fin de mejorar sus hábitos de salud

D 13: ¿Cuánto puede ganar un influencer?

Depende de muchas cosas. De la cuenta que tengas, la cantidad de seguidores, el tipo de imagen que muestres, la marca con la que trabajes, y la producción que hagas. Depende si utilizan tu imagen o no, pero en San Juan es difícil que una marca entienda que es un trabajo y debe ser remunerado. El canje sirve, y está buenísimo para ayudar a los emprendimientos chicos, pero a veces es difícil cobrar por este trabajo. Es difícil ponerle un valor a lo que haces y que las marcas lo valoren, que a veces vale mucho más que algún producto a cambio.

D 13: ¿Cómo te llevas con la competencia o con otros influencers de la provincia?

No creo que seamos competencia. Hay varias chicas dedicándose a esto pero creo que hay público para todo. Además, hay muchos emprendimientos para promocionar. Yo apunto a apoyar el contenido de influencers que no sólo promocionan marcas y productos si no que promueven un estilo de vida que genere cambios saludables en la sociedad, como Paula Arias, Mechi García.

Mauri Nozica – El Yarco

Mauricio Nozica tiene 28 años, estudia, trabaja, actualmente se encuentra viviendo en Alemania y es influencer. Aunque reconoció que no le gusta la palabra ni se considera influencer, tiene casi 27 mil seguidores en Instagram que disfrutan de lo que comparte diariamente.

Su perfil está orientado al humor. Y si bien, crea personajes para sus sketches, aseguró que en las redes se muestra tal cual es. “No tengo idea de que es ser influencer. No me considero influencer, o por lo menos no me gusta la palabra, no me gusta influenciar en nadie, no me creo ejemplo de nada para tener influencia sobre la gente. Si de alguna manera me gustaría influenciar seria contagiar risa y que se rían de lo que hago. Pero me da miedo la palabra influencer”, contó.

Si bien, desde hace tiempo que se dedica a hacer videos de humor, el gran salto de Mauri fue durante la pandemia. “En el 2020 uno de mis videos se hizo viral. Fue ‘el curso básico de sanjuanino’. A partir de eso empezó una bola que sigue creciendo y a mí me hace muy feliz porque me rio mucho con la gente y ellos se ríen conmigo. La paso muy bien”, dijo.

“Una vez que la gente se copó, muchos famosos compartieron el video y ahí nació este personaje que se llama El Yarco, que es un poco exagerado, pero soy yo mismo”, agregó.

“Mi perfil es orientado al humor, yo tengo una personalidad que es así. Siempre fui de hacer chistes y eso, siempre estoy haciendo bromas, no me imagino haciendo otra cosa que no sea humor. Me gusta el drama e improvisar en el humor. Asique lo busque y así se dio”, comentó.

D 13: ¿Qué hacías antes de ser influencer?

Para mi ser influencer no es un antes y un después. Vengo hace rato subiendo videos y de reponte se dio así. Antes hacía lo mismo, no hacia publicidad, pero igual subía material gracioso a las redes.

D 13: ¿Qué te gusta más de tu actividad en las redes?

Me copan los comentarios de la agente, me pongo a leerlos. La aceptación de lo que hago me encanta, interactuar con los seguidores.

D 13: ¿Es rentable ser influencer?

Para mí no, en mi caso no es rentable, pero conozco que gente que sí, que viven de eso. Hay gente con muchos seguidores que ganan mucha planta. Hay grandes influencers que generan mucho dinero y les debe ir muy bien con publicidades y cosas. Podría ser un trabajo muy rentable. Yo no gano plata.

D 13: ¿Cuánto se puede ganar?

Yo lo máximo que he ganado son 300 o 400 dólares al mes. No fue solo como influencer sino combinado con otras cositas más y hubo un mes que la pegue muy bien. Pero fue una sola vez que me pasó, no es que gano eso todos los meses. Pero si he ganado entre 10.000 o 15.000 pesos.

D 13: ¿La pandemia influyó en tu popularidad?

Yo creo que sí. Antes hacía videos, pero estallaron con la pandemia. Hacía videos de eso y creo que ahí fue como el ¡pum! donde salte a ser como influencer o famoso.

D 13: ¿Cómo te llevas con la fama?

Me encanta salir a un lugar y que la gente se quiera sacar una foto, que me saluden. Me gusta eso. No me gustaría ser súper famoso como alguien famoso de verdad. Me gusta mantener mi privacidad y solo expongo lo que quiero mostrar.

D 13: ¿Sos un personaje? ¿Cómo sos detrás de la cámara?

Si y no. En mi caso, La Gladis, La Susana, todos esos personajes que tienen peluca si son un personaje. Yo Mauri no soy personaje. Pero si cuando hago videos y soy El Yarco exagero un poco más solamente la tonada. Pero de ahí en más soy siempre yo.

Detrás de cámara soy igual. Soy una persona sencilla, no soy complicado. Soy muy emocional, muy amistoso, me gusta compartir mucho con la gente. No me gusta la soledad, me molesta un poco. Y no soy rencoroso.

Además de mi actividad en las redes me gusta actuar, ingeniería, idiomas, nadar, andar en bicicleta, salir a pasear, viajar.

D 13: ¿Cuál es el secreto para mantenerse?

Escuchar a la gente. Saber qué es lo que tiene ganas de ver la gente, estar siempre informado, al tanto de las noticias para hablar de la actualidad, hablar con el público y saber que quieren ver.

D 13: ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto?

No sé cuánto tiempo le dedico. Yo tengo una vida fuera del celular, estudio, trabajo, tengo amigos, salgo, etc. Lo voy haciendo cuando tengo tiempo. Pero si lleva su tiempo hacer un video, editarlo, etc. A veces le dedico más tiempo que otros días, pero no es algo estructurado.

D 13: ¿Qué fue lo más loco que hiciste por likes?

No se hace lo que sea por likes y seguidores. Lo máximo fue pedirle a algún famoso que comparta el video, pero nada más. Más que eso no haría.

D 13: ¿Te ves haciendo esto dentro de 10 años?

La verdad que sí. Haría esto toda la vida o el tiempo que pueda.

Mauricio siente que ya cumplió sus objetivos como influencer. “Mi objetivo en las redes fue llegar a los 10 mil seguidores y comer gratis, hacer canjes. Lo demás es un plus”, bromeó.

Pero no todo en la vida de un influencer son cosas buenas. Mauricio Nozica contó que tuvo que soportar varias cosas desagradables. “Que la gente me amenace o me critique por burlarme de San Juan. Que me digan que soy una basura, un irrespetuoso, cosas así que estoy muy lejos de ser eso con mi provincia que tanto la amo. Me han mandado mails diciéndome que me van a hacer cagar en la calle por hacerle burla a los sanjuaninos. Piensan que soy de Buenos Aires, no saben que soy de San Juan. Es la parte negativa de esto”, comentó.

Sin embargo, dijo que a sus padres y amigos les encanta lo que hace. “Me apoyan siempre. Son mi soporte y los que me van diciendo si está bueno o no”, aseguró.

En cuanto a la “competencia”, el joven evitó compararse con otros influencer de la provincia. “No siento que tenga competencia de nada. Menos con otros influencer de San Juan. Con los pocos que conozco hay buena onda, he hablado poco. No hay muchos influencer en la provincia que hagan videos de humor. Me gustaría conocer y hacer cosas juntos con otros sanjuaninos. Por ahí hablamos y compartimos un ida y vuelta con páginas de memes.”, reconoció

Por otro lado, Mauricio se refirió a creciente interés de los jóvenes por dedicarse a la creación de contenidos o trabajar con su imagen en las redes. “Es plata fácil por decirlo así. Conozco bastante gente que si le gustaría ser influencer y pienso que a mucha gente le gusta dedicarse a las redes”, indicó.

También, opinó sobre la creación de estereotipos en las redes. “Es un problema. El otro día salí a aclarar un poco el tema porque la gente se cree que en una imagen de uno. Pero hay tantas otras cosas que uno no muestra. Yo no voy a mostrar si estoy mal, si me falta la plata. A veces si lo nuestro y lo hago para que la gente vea la realidad, pero mi cuenta es para entretener. No estoy subiendo cosas tristes ni nada de eso”, comentó.

En este sentido, agregó: “Yo no me siento un estereotipo de nada, pero si sé que el mundo del influencer es mostrase fit, los dientes blancos y que se yo. Pero gracias a Dios hay muchos que se dedican a derribar estos estereotipos. No es mi caso, pero muchas veces pueden dar un mensaje inequívoco a los jóvenes. Hay que desmentir que todo lo que se ve es tan real como sale en el Instagram”.

Nueva vida en Alemania

Desde hace algunos meses, Mauricio se instaló en Alemania para poder estudiar y trabajar. “Estoy estudiando una maestría en Project Management por una beca que me gané en Argentina. Me queda un año más acá y cuando me reciba veré que hago”, dijo sobre su futuro el sanjuanino. “Me encanta Alemania, lo que más me gusta es la seguridad, la tranquilidad, una economía muy estable. Y lo que menos me gusta es que a veces la gente no es tan amistosa, no haces amigos rápidamente. Básicamente eso. Tengo una cultura diferente, no es que no me guste, pero cuesta adaptarse”, reconoció.“

La seguridad es impresionante acá. Sabes que podés salir a la madrugada y no hay que preocuparse que te vayan a robar. En Latinoamérica no pasa esto”, señaló. “Culturalmente es una cultura súper diferente a la nuestra. Son súper puntuales, todo en agenda. Te querés juntar con amigo y se fija en su agenda si tiene un lugarcito. Son muy estructurados y poco espontáneos”, agregó. Sin embargo, dijo que extraña Argentina. “Sobre todo la gente, la comida, mi familia, amigos”, confesó.

Pame Pettazzi

“Desde mi punto de vista ser influecer es brindarles a las personas a través de una red social información con diverso contenido sobre distintos emprendimientos y emprendedores. Es poder mostrarle el abanico de posibilidades que tiene para conocer productos o contenido de su interés. Un influencer intenta llegar o captar la atención de sus seguidores para poder mostrarle diverso contenido”. Así definió el trabajo de un influencer la sanjuanina Pamela Pettazzi.

Con 22 años, tiene casi 24 mil seguidores en Instagram y conduce un programa de televisión. Su perfil está orientado a promocionar productos de emprendimientos. “En mi trabajo siempre intento ser responsable, coordino días y horarios con los emprendedores para una mejor organización. Siempre intento escuchar a cada emprendedor, obviamente que me encantaría ayudar a todos, pero si algún emprendimiento es similar a alguno que estoy publicitando intento esperar un tiempo para que no sea más de lo mismo y mostrar bien en profundidad cada uno. Mi público gracias a Dios es bastante diverso, asique estoy muy conforme”, comentó.

“Me encanta lo que hago. No te puedo decir si es rentable o no ser influencer porque siempre intento que el emprendimiento se conozca sin ver lo que viene a cambio”, agregó.

Pame no tiene secretos para mantenerse en el rubro, pero le dedica bastante tiempo a su trabajo en las redes. “Siempre intento de brindar un buen contenido para que se conozcan los productos, contar sobre el emprendimiento, y conocer los objetivos del emprendedor. Siempre uno lee sobre lo que le gusta, y me trato de informar y ver cómo se va renovando todo”, reveló.

En cuanto a la pandemia, la joven comentó que influyó bastante tanto para los emprendimientos como para todos. “Muchos emprendedores por momentos se desmotivaban por la situación. Pero en mi caso intentaba motivarlos y darle una palabra de aliento, creo que también está bueno tener empatía y ponerse en el lugar del otro”, dijo.

Pese a que muchas personas se dedican a este tipo de trabajo en las redes, Pamela cree que no hay competencia entre ellas. “Intento llevarme lo mejor posible, no lo veo como una competencia a esto si no que lo hago porque lo disfruto y creo que el sol sale para todos. Si solemos tener contacto, nos encontramos en algún evento o alguna producción. La verdad no me gusta poner a los 5 top de influecer. Para mi todos hacen lo suyo a su gusto y manera y eso está bueno también”, dijo.

D 13: ¿Te ves siendo influencer dentro de 10 años?

Sinceramente no se cómo sería todo dentro de 10 años y más con la situación que el país está pasando. Pero me encantaría dedicarme a esto.

D 13: ¿Cómo toman tus padres, familia, amigos tu trabajo en las redes?

Mis papás están contentos, mientras que a mí me guste y me vean bien y feliz, ellos me motivan.

D 13: ¿En las redes sos un personaje o sos tal cual en persona?

Sinceramente en redes me demuestro tal cual soy. No creo que esté bueno crear un personaje para no causar falsas ilusiones, expectativas o desilusiones al momento de interactuar con la gente.

Detrás de la cámara soy exactamente igual. Creo que lo mejor es ser uno mismo. Si me tengo que describir: tengo empatía y soy alegre, intento ponerme en el lugar del otro y transmitir alegría a pesar de los momentos difíciles que pasamos.

Además de ser influencer, Pame trabaja en varios proyectos relacionados a la comunicación. Trabajo como conductora en Del Sur TV y actualmente conduce “Una tarde Jugada” por Canal 8.

Valentina Ruíz (Vachi)

Valentina tiene 20 años y sueña con ser una blogger travel, es decir, una influencer de viajes. Este año, tuvo su primera experiencia y quedó conforme. Mientras tanto, dedica mucho tiempo de su vida a ser influencer de marcas y emprendimientos.

Su secreto para llamar la atención en las redes es mezclar un poco de su vida íntima con las propuestas de sus clientes. Sin embargo, Vachi confesó que es muy organizada y extremadamente exigente consigo mismo. Por eso, ha realizado capacitaciones para llevar su trabajo a otro nivel.

Para Valentina, lo más importante de un influencer es transmitir buena energía a sus seguidores y brindarles las mejores ofertas publicitarias. “Siempre trato de recomendar cosas de emprendedores. También he promocionado marcas, pero trato de trabajar con emprendedores que están empezando”, comentó.

En cuanto a si la actividad es rentable, la joven dijo que no es lo que más le importa. “Lo hago por disfrute también. Es rentable, lo tomo como algo serio, pero no como un laburo porque también es parte de mi hobbie”, contó.

Sin embargo, Vachi le dedica mucho tiempo y también ha realizado cursos para aprender a manejar sus redes, las estadísticas, la estética de su perfil y demás. También destacó una capacitación que realizó con Stephanie Demner (influencer argentina), sobre el vínculo con sus seguidores.

D 13: ¿Hay un límite o se promociona lo que sea?

Yo tengo mi limite, no porque me disguste o no el emprendimiento o la marca sino porque mi público no capta todo. Tengo un rango de edad que me sigue y no sería fructífero para el emprendimiento que me está contratando que yo ofrezca un producto que mi público no va a consumir. No agarro lo que sea sino lo que le gusta a mi público y le va a servir a quien me contrata.

El público que me sigue tiene entre 15 y 34 años. Hay cosas que no consume esa gente y no las muestro porque no les interesa.

D 13: ¿Cómo influyó la pandemia?

La pandemia influyó muy bien porque se potenciaron un montón las redes, los envíos on line. San juan le dio más importancia a Instagram que no la tenía tanto y es una herramienta gigante para cualquier emprendedor.

D 13: ¿Qué fue lo más loco que te pasó por tu exposición en las redes?

Lo más loco que me pasó fue hace muy poco. Estaba en el gimnasio y un chico me pidió sacarse una foto como si yo fuera una celebridad.

Se me han abierto muchas puertas, he conocido mucha gente y eso es el beneficio mayor que he tenido. Llegar a conocer gente increíble con un corazón enorme y mansas personas. Es el beneficio más grande. Y poder aprender de la gente y de todos realmente es el mayor beneficio que he tenido.

D 13: ¿Cuál es tu objetivo como influencer?

Seguiría con esto todo lo que pueda porque es un ida y vuelta muy lindo. La energía que se genera es hermosa. Mi objetivo es llegar lo más alto. Quiero ser una blogger travel que son las influencer que viajan arman blogs de recomendaciones de lugares y demás. Este año hice mi primer viaje y traté de dar esa onda y se generó muy bien. Me preguntaron mucho, respondí mucho averigüé un montón de cosas y quedó un video en IGTV y una historia destacada. En el viaje traté de hacer un hilo del día a día como Tupi Saravia a quien re sigo y es la mejor del mundo.

Tupi Saravia es mi influencer favorita en Argentina y es blogger travel. Es más que nada influencer de viaje. StephanieDdemner, Tessa, Belén Román, son otras influencers que también me gustan.

D 13: ¿Cuánto ganas como influencer?

Depende mucho de la cantidad de emprendimientos que vayan saliendo. Yo anualmente trabajo con un número fijo porque no me da el tiempo. Pero siempre se va sumando alguna que otra acción con algún emprendimiento, pero es según el mes.

D 13: ¿Cómo te llevas con la competencia?

Personalmente con todas me llevo bien. Las conozco y trato de charlar lo que más se pueda y de poder nutrirnos de información juntos. Pero no tengo mucho contacto con ellos, casi siempre on line. No sé si pondría un top 5 pero hay varios influencers en San Juan. A mí no me importa la cantidad de seguidores que tengan sino como transmite y como es la relación con sus seguidores. Porque de nada sirve tener 100 mil seguidores si no tenes una interacción que tiene una continuidad. La gente que lo da todo está en el top siempre.

D 13: ¿Te mostras tal cual sos en las redes?

Soy tal cual soy así y como estoy. Si estoy bajón lo dijo, si esto cansada, lo digo. Transmito todo, soy una persona, no soy un títere y así soy.

Soy igual adelante y detrás de las cámaras. Muy organizada, súper exigente conmigo, hago muchas cosas y ando a mil todo el día. Me gusta mucho la moda, me gusta vestirme bien, me gusta andar a mil tener de todo un poco en mi día. Me gusta arrancar la mañana haciendo algo y terminar estudiando. Conocer mucha gente, soy súper amigable sociable, me cae bien todo el mundo. Trato de ser lo más humilde posible y ser tal cual soy.

Además de ser infuencer, Vachi estudia licenciatura en psicología, y tiene dos títulos de danza. Va todos los días al gimnasio y le gusta correr al aire libre. Está de novia, tiene muchas amigas y le gusta compartir momentos con su familia.

Sobre su vida después de las redes, dijo: “Me gusta instruirme cada vez más, aprender, escuchar, y me gusta la buena energía asique mientras todo tenga buena energía voy para adelante. Trato de ser lo más sincera y lo más yo posible. No me gusta caretear nada. Manejo mis valores de siempre. Trato de hacer sentir cómodo a la gente con la que laburo y trato de enseñar lo que más puedo porque también estoy para eso”.

Para Vachi, la fama en las redes tiene muchos aspectos positivos, pero también algunos aspectos negativos. “Se lleva bien, no sé si le diría fama, pero si exposición. Me gusta el clima que he creado en mi perfil y como la gente me da amor y demás. Criticas y haters he tenido muy pocos. Personas que no tiene filtro y que me critican historias, pero o he sabido llevar muy bien”, reconoció

“La exposición es bastante cansadora, en realidad los días que no hay animo cuesta un poco más. Pero es una comprensión para darse cuenta que se puede buscar algo bueno para estar un poquito contentos. Ser uno mismo, es la clave. Tener en claro lo que quieres transmitir. Hacerlo por gusto y no por dinero, y sacar la mejor versión y más natural de uno mismo. Por lo menos a mi gusta el sin filtro y hablar de cualquier cosa con mis seguidores. Que me respondan, se prendan y crear un feeling cómodo y cálido”, cerró.