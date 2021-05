El drama del Gino Laciar: necesita viajar para despedir a su hermano con cáncer

Desesperados y con urgencias, así se encuentran Gino y su hermana Sonia Laciar, quienes quedaron varados en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaron viajar a España para ver a su hermano Eduardo que tiene cáncer terminal. El sanjuanino de 48 años vive en Marbella y se encuentra transitando la etapa final del cáncer de riñón y su mayor deseo es reencontrarse con sus hermanos. Sin embargo el reencuentro parece truncado y pidieron ayuda de urgencia para poder concretar el viaje.

"Estamos varados en Ezeiza desde el día martes. Llevamos más de un día, no nos dejaron subir al avión, perdimos el vuelo. Tengo a mi hermano con una enfermedad terminal, son contados los días, 2 o 3 días que aguanta como puede, está al límite", expresó el futbolista en dialogo con Canal 13 San Juan.

Según relató Gino, tanto el cómo su hermana Sonia y la cuñada de ellos, Silvia Romero tenían los pasajes de vuelo por Iberia que salían de Argentina a España. Pero no los dejaron abordar el avión y perdieron todo. De hecho en la noche del martes para el miércoles tuvieron que dormir en la vereda porque tampoco pudieron quedar dentro del aeropuerto y la desesperación fue mayor.

"Nos quedamos afuera porque nadie puede estar adentro, dormimos como pudimos bajo un techo y con mucho frío. El problema es la embajada nuestra con la española. Necesitan un permiso del consulado y encima recibimos un maltrato de la empresa en la que íbamos a viajar. Nos dijeron que la única solución es que hablen de Embajada a Embajada. Nos dijeron que la carta invitación no tenía importancia", aseveró Laciar.

"Estamos muy consternados por la burocracia”, agregó. Al mismo tiempo contó que tienen una carta de invitación y carta médica del doctor que atiende a su hermano. “No nos vamos por un viaje de placer sino que vamos por el tiempo que mi hermano dure. Y nos encontramos con estas cosas. Tenemos ansiedad, nervios", confesó Gino quien explicó que su hermano tiene cáncer hace 5 años y en los momentos que está lúcido pide por él para abrazarlo.

Además, el ex futbolista dijo que para viajar, los tres se hicieron el hisopado en San Juan pero éste no fue tenido en cuenta y tuvieron que pagar 6 mil pesos cada uno para someterse a ese proceso en Ezeiza. Los tres le salieron negativos pero igual no pudieron viajar.

De hecho ahora se encuentran a la espera de que los autoricen a salir de Argentina y viajar a España. Para ello una vez que reciban el visto bueno, recién ahí podrán comprar los pasajes y sacar los nuevos permisos. "Hasta ahora llevamos casi un millón de pesos perdidos, entre pasajes a Europa y todo lo demás. No sé si harán un reembolso. Pero si no tenemos solución del permiso, mi cuñada tiene que volver a sacar 3 pasajes", explicó.

"El deseo de mi hermano es vernos, imagínate el dolor y desesperación que sentimos. Es algo muy triste que estamos viviendo. Hemos hablado con mucha gente pero la culpa no es de nadie, de las cosas que pasan por la pandemia", señaló.

"Estamos al límite, no sabemos si ya nos llaman y nos dan la peor noticia o nos va a esperar. Hay momentos que tiene lucidez y otros está perdido, la enfermera lo tiene sedado y no lo quiere hacer sufrir más. Él está internado en la casa porque en el hospital puede contagiarse coronavirus. Buscamos la solución para viajar pero no estamos teniendo respuesta", finalizó el ex futbolista quien está con su familia pasando las horas en un hotel y no pide que le regalen nada, ni pasaje ni estadía, solo que los autoricen a salir del país e ingresar a España.