'Mi compañero, mi pilar': el doloroso adiós de la hija al conductor de la S10

“Mi compañero, mi pilar, mi todo. Hoy con lágrimas en los ojos me toca despedirte y cuanto dolor me da todo esto, inexplicable lo qué pasó y sé que realmente no merecías irte así… te amo con todo el alma porque para mí seguís vivo en mi corazón y como dice tu nombre mi ÁNGEL, mi ángel que me va a cuidar como siempre lo hiciste. No tengo palabras para explicar lo que siento, bronca, dolor, shock. No nos dejes solos pa”, con estas dolorosas palabras despidió a su papá, Anto Noguera, hija del conductor de la S10 que murió horas después del múltiple choque en la zona de Matagusanos.

Se trata de la hija de Ángel Noguera, uno de los tres fallecidos en la tragedia vial ocurrida sobre Ruta 40 en la tarde del miércoles, quien uso su cuenta de Instagram para darle un último adiós a su padre. En las imágenes publicadas se pueden observar fotos y videos de varios momentos compartidos a lo largo de la vida.

De hecho en una de las imágenes posteadas, puede observarse que compartían un tatuaje en común de la figura de un angelito de la guarda junto a su padre. Antonela no es la primera de los hijos que decide expresarse en las redes sociales, en horas de la mañana de este jueves, Fabricio, otro de los hijos publicó un conmovedor mensaje en la red social Facebook.

Asimismo lo hicieron amigos del conductor de la Chevrolet S10 fallecido. De hecho también fue despedido en las redes sociales por integrantes de los clubes donde había tenido paso. Es que Noguera era un hockista que actualmente estaba jugando en la categoría de Maxi Veteranos para el Club Aberastain. En ese sentido también hubo mensajes de condolencia de uno de los clubes donde se desempeña uno de sus hijos.

Cabe recordar que Noguera conducía una Chevrolet S10, uno de los 4 vehículos que se vieron involucrados en el múltiple choque que se produjo a la altura de Matagusanos, sobre Ruta 40 en horas de la tarde de este último miércoles. De acuerdo a algunas versiones, el hombre de 52 años fue señalado como autor de una mala maniobra que habría desencadenado la tragedia vial ocurrida.

Noguera sufrió traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos graves tras el grave siniestro vial, razón por la cual terminó perdiendo la vida alrededor de la 1:30 de la madrugada.