Suman un nuevo caso de un funcionario contagiado de Covid 19

Se trata del presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, quien dio positivo de Covid 19. Por ello es que permanece en su casa aislado desde hace unos días cuando comenzó a tener síntomas. Los cuales no son de gravedad.

Sirerol lleva varios días transitando el virus. Por esto es que se hisopó por precaución a personas que habían estado con él en su despacho. Algunos de los gerentes que fueron considerados sus contactos ya se testearon y dieron negativo.

Desde OSSE informaron que días atrás estuvo con síntomas fuertes pero el cuadro no amerita internación. También agregaron que el director no fue a trabajar en toda esta semana presencialmente y no se sabe cuándo regresará, agregaron.

Este caso se suma a otros funcionarios de altos mandos del Gobierno de San Juan, quien transitaron el virus. Alguos fueron: Sergio Uñac, los ministros Andrés Díaz Cano (Producción), Claudia Grynszpan (Turismo), Carlos Munisaga (Secretario de Seguridad) y también su segundo, Abel Hernández; Jorge Armendáriz (Secretario de Transporte), entre otros.