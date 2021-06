Dolor en las redes tras la repentina muerte del profe Carlos Ganci

La mañana de este miércoles causó un gran dolor en el ambiente del deporte y educativo. Es que la repentina muerte del profesor y funcionario Carlos Ganci tomó por sorpresa a todas las personas que lo conocían y ante semejante baldazo de agua fría algunas personas lo comenzaron a despedir a través de sus redes sociales.

Fue así como ex alumnos, amigos e incluso algunas instituciones comenzaron a volcar sus palabras en las redes sociales. “Con mucho dolor, conocíamos hace un rato la sorpresiva desaparición física del profe Carlos Javier Ganci. Él estaba en su trabajo y fue sorprendido por un infarto del que no pudo salir. Nosotros quienes fuimos sus alumnos del Colegio Luján, nunca olvidaremos su carácter, su humor, su sensibilidad y sobre todo su bondad con todos. El profe hacia que la clase de educación física fuese deseada aun por los menos adeptos (como yo) porque siempre nos supo integrar y entender, y nunca nos hizo sentir inútiles en las actividades” expresó un ex alumno.

“El profe Carlos era ese gigante bonachón, pero que parado en el patio del Colegio pegaba un solo grito: "ATENDER!!!!" y todos los alumnos contestábamos "ATENCION!!" logrando el silencio que las seños no podían lograr. Hoy te encomendamos a Dios y María para que guarden tu alma y premien tu paso por este mundo, de donde dejaste huellas en miles de infancias y adolescencias. Hasta siempre Profe!!! Descansa en Paz”, agregó.

Asimismo la página de Facebook Docentes Unidos expresó su pesar por la rápida partida del profesor de gimnasia que cumplía sus funciones en el Colegio Lujan. “Con pesar comunicamos el fallecimiento del Prof. Carlos Ganci. Rogamos por el eterno descanso de su alma y hacemos llegar nuestras condolencias a su familia. QEPD”, publicaron.

“Los mejores recuerdos, mí profe, el de mis hijos, nos enseñaste todo, me enseñaste a creer en mí en cada competencia y después a mis hijos, vivirás por siempre en nuestros corazones”, manifestó otra ex alumna.

Cabe destacar que el profesor de educación física había ingresado a su lugar de trabajo alrededor de las 7 de la mañana. El mismo se encuentra situado en el Anexo ubicado en calle San Luis y Aberastain. Justo a esa hora es cuando los guardavidas salen de allí y se trasladan hasta los distintos diques sanjuaninos. Debido a esto Ganci quedó sólo en el lugar.

Hasta el momento la hipótesis que se maneja es que allí habría sufrido una descompensación. Al encontrarse en soledad, nadie pudo asistirlo de manera rápida. Minutos posteriores fue encontrado y le realizaron maniobras de resucitación mientras la ambulancia llegaba hasta el lugar. Tristemente los trabajadores de la salud que llegaron al lugar confirmaron que el afectado ya no presentaba signos vitales por lo que sólo pudieron constatar el deceso.