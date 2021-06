Postales de invierno: así quedó Pedernal tras caer nieve todo el día

La ola polar no da tregua en San Juan, y en varias partes de la provincia no solo descendió la temperatura considerablemente si no que hasta nevó durante todo el día. Este es el caso de Pedernal, que se encuentra ubicado al sur del Gran San Juan, más precisamente en el departamento de Sarmiento. En el resto de los departamentos sanjuaninos cayó agua nieva desde la mañana de este sábado incluyendo la nochecita.

Cerca de la Ruta Nacional 153, más precisamente en el área protegida de Pedernal, hubo precipitación de agua nieve durante la madrugada del sábado. Y cerca del mediodía la zona ya estaba cubierta con una capa blanca y continuó acumulándose la nieve durante la jornada. Esta mañana la mínima fue de -5 grados bajo cero pero luego la temperatura ascendió hasta los 9 grados casi.

Para mañana domingo en el territorio sanjuanino se espera una mínima de 0 grados y una máxima de 10 grados, con viento predominante del sur y baja probabilidad de lluvias. Se espera que al mediodía el cielo esté despejado y eso ayude a elevar la temperatura un poco.