El dirigente social explicó el polémico audio: "No le saco nada a la gente"

Un audio de WhatsApp generó revuelo en San Juan porque puede escucharse a un hombre arengando a manifestarse frente a la Municipalidad de 9 de Julio o sino perderán los planes sociales. Se trata de Abel Peralta, representante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTS), y argumentó en Compacto 13 que "no le saco nada a la gente, esto es una persecución política".

Peralta confirmó que sí se trata de su voz en los audios virales pero aseguró que la viralización se trata de "una persecución política de parte de esta persona que compartió. No está informado bien cómo trabajamos en la organización. Le hizo creer a la gente de que trabajamos así y le sacamos plata a la gente". El representante no brindó detalles de a quién se refería, más que "un periodista de 9 de Julio".

De acuerdo con Peralta, la organización en San Juan entrega planes sociales que son gestionados a nivel nacional para "las personas que más lo necesitan, sobre todo por el tema de la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo". Aunque, el hombre sí admitió que "les pedimos una colaboración para gastos administrativos, por ejemplo para pagar el transporte a los compañeros de 9 de Julio si nos manifestamos en Capital".

De todas maneras, Peralta aseguró que "no nos quedamos con ninguna cosa que recibimos desde Nación, ni tampoco obligamos a aportar ni que participen si o si en marchas". Aunque, durante la misma entrevista, sin querer Peralta se desdijo de sus dichos anteriores y expresó que "a mi nadie me regala nada por ende yo tampoco regalo lo que yo no tengo. No fue ninguna extorsión, la idea era motivar a la gente a que saliera a luchar por sus derechos", refiriéndose sobre la amenaza de quitar planes si no iban a marchar.

Durante la mañana de este lunes el MTS se movilizó hasta la Municipalidad de 9 de Julio, pidiendo por módulos alimentarios, habitacionales y becas. "El intendente se comprometió con nosotros de entregarnos mercadería. Pero después salió pidiendo un montón de papales y no hicieron nada. Le pedí trabajar en conjunto con el municipio y me respondió que no trabajaba con las organizaciones", finalizó Peralta.