Vacunación de adolescentes: qué dijeron los jóvenes tras inocularse

Esta semana comenzó la vacunación de adolescentes de entre 12 a 17 con comorbilidades en San Juan. Con ansias, felicidad y nervios, adolescentes que conforman el grupo contaron cómo se sintieron tras vivir esta experiencia tan esperada. Desde el AutoVac, que funciona en el Paseo San Juan, tres jóvenes contaron sus experiencias tras vacunarse con la primera dosis de Moderna.

Leandro Hidalgo, de 17 años opinó que "la pandemia fue rara al principio ya que no estábamos acostumbrados". " Con respecto a la vacuna estoy muy feliz, al fin me pude vacunar. Si seguimos así, espero que en un tiempo podamos volver a la normalidad" remarcó. Asimismo el joven se mostró esperanzado de que "después de esto habrá más tranquilidad para nuestro grupo y va a salir todo bien”.

Por su parte, Gimena Suvire de la misma edad comentó que la pandemia "la vivimos bastante bien con mi familia, tenemos una terraza y por ahí subíamos a tomar aire, no salíamos para nada a excepción de mi papá para hacer las compras". Aunque la adolescente reconoció que "sí sentimos el encierro y el cambio de realidad, de todo lo que es la vida cotidiana, la verdad sí se sintió fuerte".

"De ahora en más espero que los de mi edad no se relajen. Espero que tomemos un poco más de conciencia y no nos relajemos pese a tener la vacuna”, afirmó Gimena. Finalmente, Geraldina Sánchez agradeció a Dios ya que "nadie de mi familia le ha dado covid, pero sí fue algo difícil la primera cuarentena ya que no se podía salir ni hacer nada". "Ojala se puedan vacunar todos así volvemos a la normalidad”, finalizó.

Según señalaron desde el Gobierno provincial, la franja etaria de adolescentes con comorbilidades comprendería un unos 20.000 sanjuaninos. Durante la semana pasada llegaron 15.540 dosis de la vacuna Moderna para comenzar a colocar la primera dosis contra el covid-19 a los jóvenes priorizados con la edad antes indicada.