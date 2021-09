Sufrió un ACV, cáncer y ahora recibió su pensión: la historia de la joven madre sanjuanina

"Gracias al señor hoy mi hija está recibiendo está pensión", afirmó a Canal 13 Jesús Farías, mamá de María Elena Brizuela, una joven madre que sufrió un ACV, cáncer y por ende no puede trabajar. Este miércoles entregaron a 350 sanjuaninos pensiones no contributivas o de discapacidad, en un acto encabezado por el vicegobernador Roberto Gattoni.

María Elena es oriunda de 25 de Mayo, tiene 38 años y es madre de tres hijos que van desde las edades de 8 a 14 años. Por un ACV que sufrió, la joven debió someterse a múltiples operaciones y ahora no puede hablar y debe alimentarse mediante botón gástrico. "Hay que vestirla, bañarle, hay que hacer todo por ella", resaltó su mamá.

"El marido la abandonó cuando sufrió el ACV y tampoco quiere saber nada con los chicos. Entonces con mi marido somos responsables", explicó la mujer. En esta línea, la madre de María Elena comentó que el intendente de 25 de Mayo les prometió una casa ya que no cuentan con una y la necesitan con urgencia. "No me importa vivir yo bajo un puente pero necesito que mi hija tenga una casa", expresó.

"Los niños y ella dependen de nosotros y con orgullo lo digo. Lo que mi marido y yo ganamos es para mantener a mi familia; muchas veces no como porque no alcanza pero tengo la prioridad por ella para que no le falte nada", aseguró Farías. Asimismo la mujer agradeció la ayuda que recibió por parte del intendente y de personas que le acercaron dinero. "A lo mejor me pasaron $500 pero me han hecho mucha falta para comprarle medicamentos muy caros a ella", confesó.

Farías recordó que María Elena "trabajó mucho y fue una excelente trabajadora y era una mujer muy dedicada a su hogar y a sus hijos". "Le agradezco a Dios porque los médicos nos dieron un mes de vida para ella, pero Dios estuvo y la luchamos un montón en hospitales", finalizó.