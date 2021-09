Por lo bajo sé dice que vuelven los boliches el próximo fin de semana

Por las últimas horas, las declaraciones de la ministra Claudia Grynszpan y teniendo en cuenta los grandes festejos del Día de la Primavera del próximo 21 de septiembre, se instauró en San Juan la gran incógnita de cuando el sector de la bailanta nocturna abrirá sus puertas. Algunos propietarios expresaron que con seguridad sean autorizados para el próximo fin de semana.

Pese a que aún no hay palabras oficiales por ninguna de las partes –Gobierno y Cámara de Discotecas de San Juan-, en voz baja algunos propietarios dieron sus declaraciones al respecto. Algunos aseguran que los bailes dentro de los boliches podrían habilitarse próximamente con un aforo del 70% y con el estricto cumplimiento de los protocolos.

Según expresó uno de los propietarios de la movida nocturna, Eduardo Patinella, “De haber novedades serán el viernes, y en caso de que no habiliten este fin de semana, seguramente el próximo habilitarán”. Así mismo, aclaró “Si el Gobierno no anuncia la habilitación de baile, está prohibido bailar y será clausurado”. “Creo que lo van a largar el próximo fin de semana, el Gobierno también hace un evento grande en el Autódromo, entonces digamos que ‘como que van a inaugurar esa etapa de baile’”, señalo Eduardo Patinella.

Por otra parte, Andrés Icazati, uno de los propietarios de un reconocido local nocturno, que en este momento alquila su edificio, se expresó de una manera particular sin tomar tantas cartas en el asunto, debido a que en estos momentos alquila su local. “Por el momento no van a hablar hasta no saber –en referencia a sus socios y dueños de boliches-. Mañana sale la normativa, entonces recién mañana pueden llegar a decir algo sobre lo que informen”, señaló Icazati.