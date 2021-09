La gran pregunta: ¿vuelve el baile a las fiestas de San Juan?

Durante las primeras horas de este viernes desde el Gobierno Provincial comunicaron nuevas flexibilidades para eventos sociales. La medida que fue mejor recibida por los integrantes de este sector y por el resto de sanjuaninos fue el mayor porcentaje de ocupación. Al constatarse este mayor número de invitados, surgió la pregunta de si se iba a poder bailar. Acerca de esto un conocido organizador de eventos local reveló que todavía no esta definido que pasará con este aspecto.

Matías Sigalat, un sanjuanino experimentado en la organización de eventos, se refirió a esta posibilidad. En comunicación con Diario 13 el gastronómico expresó que había una gran expectativa en torno a esta posible habilitación, sin embargo no han habido precisiones. En el nuevo DNU que les hicieron llegar no esta explícito si esta permitido bailar o no.

"Por lo menos a mi todavía no me han confirmado si va a estar permitido bailar. En un momento se rumoreaba que lo iban a habilitar solamente para exteriores, luego se dijo que también iba a estar permitido bailar dentro del salón. Pero todavía no tengo la confirmación de si la gente va a poder hacerlo durante las celebraciones". expresó.

Posteriormente Sigalt reveló que la gente esta muy ilusionada con esta chance. Gracias a estas medidas el número de consultas ha aumentado en esta semana, ya que la gente quiere aprovechar las flexibilidades y realizar sus eventos lo antes posible. En ese contexto muchos de los sanjuaninos que han llamado al organizador le han manifestado su deseo poder bailar.

"La verdad que esta semana se ha reactivado un montón la actividad. Nosotros veníamos muy relajados pero nos han empezado a consultar mucho más para organizar distintos eventos. La gente no sabe cuanto tiempo van a durar estas habilitaciones así que quieren hacer las fiestas lo más pronto posible. La gente no se quiere ir más allá de octubre o noviembre. Además todos están con la esperanza de que se va a poder bailar para pasarla aún mejor", sentenció.