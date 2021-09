Mario Martin sobre los cortes: ‘Es un problema de tensión y que tiene que ver con Energía San Juan’

La jornada de este jueves se vio envuelta en problemas para los sarmientinos. Es que desde hace más de una semana los vecinos de Cañada Honda no tienen en funcionamiento la bomba de agua, por lo que la falta de suministro los llevó a manifestarse y cortar la ruta 153.

En comunicación con COMPACTO 13, Mario Martin, intendente de Sarmiento se expidió del asunto y señaló que el problema se debe a las subas y bajas de tensión en el suministro eléctrico el que afecta el suministro de agua. “Hay una planta que ha venido teniendo problemas después del viento zonda, se ha caído una línea de energía eléctrica y eso ha afectado al suministro normal de esta planta que es automática, las subas o bajas de tención a afectan y eso ha dejado sin agua a los vecinos tres o cuatro días atrás”, explico el intendente.

Luego de indagar, CANAL 13 SAN JUAN se comunicó con el encargado de Energía San Juan en Sarmiento, pero ante las consultas no dio respuesta alguna. En este sentido el Jefe comunal señaló que “es un problema de tención y que tiene que ver con Energía San Juan”.

Martin expresó que los vecinos están recibiendo asistencia mientras se soluciona el inconveniente a la vez que señaló que no comparte esta manera de reclamar por la que optaron los vecinos. ““En el día de ayer y en el día de hoy hemos estado asistiendo con camiones, pero se llegan a estos extremos en que la comunidad toma estas decisiones que no son las ideales para plantear un problema. Yo no comparto nunca este tipo de sesiones tan compulsivas. Pero hemos estado acompañando a los vecinos explicándoles cuales el problema, la los estamos solucionado y hemos propuesto organizarnos para que la planta de agua la administre la unión vecinal de ese distrito”, dijo Martin.

Finalmente el corte se levantó con la promesa de que en breve se solucionará el problema. “Ya está casi normalizado estamos pendientes de esa situación, se levantó el corte a las seis de la tarde. Cuando se queman las bombas salimos a arreglar la situación pero las soluciones tienen sus demoras”, finalizó el sarmientino.