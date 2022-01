Insufrible: San Juan compartió el podio de la más calurosa

Un nuevo día de infierno en San Juan que sufre mucho la ola de calor que azota a la Argentina. Nuevamente, la provincia se ubicó entre los distritos más calurosos del país en un verano 2022 que arrancó con todo en cuanto a temperaturas elevadas. Con 41.8º se ubicó primera junto a dos ciudades santiagueñas, según los registros del Servicio Metereológico Nacional (SMN).

El primer lugar de la provicnia en donde el calor fue más potente a las 16, fue compartido por tres lugares. La Ciudad de Santiago del Estero, y la otra ciudad santiagueña y turística de Termas de Río Hondo. Justamente, ese podio lo completó San Juan. Las tres con 41.8º, según la datos oficiales.

San Antonio Oeste de Río Negro se ubicó en el segundo escalón con 41.6º, mientras que el tercer lugar se lo adjudicó Sauce Viejo de Santa Fé con 41.2º, solo cuatro grados abajo de la segunda.

Por la ola de calor, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia compartieron una serie de consejos

'En medio de la ola de calor prevista para esta semana, queremos recomendarte algunas indicaciones para colaborar con el medio ambiente y evitar focos de incendio. La ola de calor puede agravar las condiciones de sequía y aumenta las probabilidades de incendios', indicaron desde el área.

Debido a esto y para que ningún sanjuanino o sanjuanina tenga que sufrir un incendio en su propiedad, publicaron el siguiente listado con un total de 5 consejos a tener en cuenta para no exponerse a estas peligrosas situaciones:

No hagas fuego.

No arrojes colillas de fósforos y/o cigarrillos ya que son peligrosos.

Llevate tus residuos: las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

En caso de incendio, no te quedes en el lugar. Ponete a salvo lo más lejos posible y despejá los caminos.

Ante cualquier evento, llamá al 911.