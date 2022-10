Hensel, sobre el paro de colectivos por 2 días: 'No hay mucho que podamos hacer'

Luego de confirmar que el 1 de enero de 2023 se hará efectivo un nuevo aumento en el boleto de colectivo, el ministro de Gobierno se refirió al posible paro que haría UTA el 12 y 13 de octubre. Acerca de esta situación la autoridad mencionó que si se hace la medida de fuerza, el Gobierno Provincial no tiene mucho por hacer ya que es algo que debería resolver Nación.

Alberto Hensel, ministro de Gobierno, reveló que estuvieron hablando con el secretario general de UTA en San Juan y que él les reconoció que en San Juan están cumpliendo con el último acuerdo salarial. Sin embargo por el momento seguirán adhiriendo a la medida de fuerza que aplicarán en todas las provincias del interior.

'Charlamos con el representante de UTA a nivel local. Nos dijo que van a ir siguiendo el tema. Ellos entienden que San Juan viene cumpliendo como nosotros hemos dicho. Van a tener una reunión con las autoridades a nivel nacional de UTA y en función de eso se van a tomar las decisiones. Si se lleva a cabo la medida no hay mucho por hacer. ¿A quien sancionamos si el paro lo van a hacer los trabajadores?', expresó.

El funcionario recordó cuáles son los pasos a seguir ante un paro de este tipo. Lo primero que se debe hacer es comunicarlo tanto a la Subsecretaría de Trabajo como al Ministerio de Trabajo de la Nación. Una vez que estas instituciones tomen conocimiento, deben declarar ilegal el paro.

'Nosotros confiamos en que no haya paro porque venimos cumpliendo porque este es un tema que también se considera al momento de tomar una medida de fuerza. Esta paritaria no incluye a nuestra jurisdicción. Hacemos el máximo esfuerzo y esto se ve porque sino tendríamos muchísimos conflictos con ese sector. Ahí los afectados serían los usuarios. En otras provincias no es igual por una cuestión presupuestaria o por el estado de sus cuentas no por una cuestión deliberada de sus funcionarios', sentenció.