Nuevo capítulo de la disputa familiar por la vivienda de Villa Obrera

El pasado 10 de agosto, una oscura historia salía desde el interior de la Villa Obrera, Chimbas. Se trataba de un conflicto por una casa donde una mujer aseguraba haber sido violada por el concubino de su madre, el cuál la habría dejado embarazada. Ana Cabrera desalojó al hombre que residía en la vivienda ya que aseguraba que ella tenía la documentación que prueba que esa casa le pertenece.

Tres meses después vuelve a haber una situación de conflicto, y este miércoles el móvil de Canal 13 llegó hasta las puertas del Palacio de Tribunales para dialogar con Ana Cabrera quien reveló que en esta oportunidad policías del CAVIG llegaron hasta su casa en donde les exigen a su hijo y a ella deshabitar la vivienda ya que están denunciados por usurpación y se quedaron en la calle.

'La denuncia la realiza Barbara Patricia Alaniz (hija del acusado de violación), la cual no es titular de la casa, nosotros tuvimos que salir de la vivienda con 4 menores, los cuales hoy por hoy estamos en situación de calle, no tenemos en donde vivir', sostuvo Ana, quien además agregó que sus nietos perdieron una semana escolar ya que no les daban las mochilas, 'los policías no decían que teníamos que salir sin pertenencias porque era una usurpación', relató.

Cabrera señaló que ella les mostró los títulos de la vivienda, los cuales prueban que la casa le pertenece, pero hicieron oídos sordos a lo que ellos les plateaban en el momento. En cuanto a Segundo Alaniz, quien está acusado por violación, maltrato, sometimiento ahora está residiendo en la vivienda y de ahí sale la bronca y angustia de Ana.

'Yo ahora estoy en una situación muy desesperante, nadie me da una solución, ya hace más de una semana que camino por Tribunales y nadie me da explicaciones. Me piden abogados y yo no tengo ni un peso, no tengo trabajo y tampoco puedo ir a trabajar porque tengo que hacer trámites todo el día, estamos viviendo al lado de un pozo ciego', relata desesperada Cabrera.

Cuando la señora presentó la escritura de la viviendas, el fiscal le comunicó que le diera un tiempo, iba a citar a las 2 partes y quien tuviera más derechos sobre la vivienda se iba a quedar ahí, 'yo considero que si hay niños menores en situación de calle deben verlo de inmediato porque en esa casa está viviendo una persona que violó, maltrató y nosotros seguimos en la calle', cerró.