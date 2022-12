Ley de honorarios profesionales para los abogados: buscan actualizar montos

El jueves pasado se oficializó la prórroga de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Hasta el 30 de diciembre se seguirá sesionando ya que quedaron algunos proyectos y es necesario que antes de fin de año puedan estar aprobarlos. En este marco hubo reuniones importantes y se trabajó en un proyecto sobre la actualización de honorarios para profesionales, puntualmente abogados. Este martes, la diputada Celina Ramella reveló en Cien por Hora como están trabajando en este proyecto que propone actualizar y adecuar a los tiempos actuales los honorarios profesionales de los abogados.

'Vigente está la Ley 56O, que es del año 1959 donde los montos que están previstos están totalmente desactualizados, hablamos de un monto mínimo de $50, la idea no es poner un monto fijo sino una unidad de medida que se pueda ir actualizando acorde a como se vayan actualizando los precios y la inflación, y sobre todo poner una base de regulación en aquellos casos en el cual el proceso no tenga contenido económico', contó Ramella

En principio la regulación se hace en un porcentaje al contenido económico del juicio, en caso que no tuviese contenido económico era discrecional del juez evaluar la actividad del abogado, el éxito obtenido, las características de los escritos, pero no había un parámetro fijo y por ahí habían procesos que duraban 2 o 3 años, que un juez regulaba $50 mil, otro $15 mil. 'El profesional no tienen un sueldo, la verdad que cobrar $60 mil por un juicio de 3 años es realmente una vergüenza', sostuvo la diputada.

La demanda de los profesionales fue planteada a la Cámara de Diputados. Buscaron a Ramella para poder presentar el proyecto y lo están tratando con la Comisión de Justicia. El proyecto está planteado en diversas etapas, cada proceso de acuerdo a los distintos fueros, a partir de ahí en cada uno de los procesos se regula un determinado monto para que el juez a partir de ahí pueda hacer la regulación monetaria.

Por último, la diputada expresó que la idea es que el proyecto sea sancionado antes de fin de año, si terminan de hacerle todas las observaciones y consultarlo con los actores, con la Comisión de Reforma, antes de fin de año va a salir.