Hensel dio detalles de como generan los controles de la RedTulum

Este lunes el Ministro de Gobierno, Alberto Hensel habló con el móvil de Canal 13 San Juan y dio a conocer detalles del sistema de RedTulum. Entre los puntos que detalló fueron sobre las multas aplicadas a quienes incumplían con las frecuencias y como generaran más señalización de paradas.

Por esta razón es que dijo "hubo reunión con los empresarios en la que se planteó de necesidad de cumplir estrictamente con lo que establece la aplicación y cumplir los horarios la frecuencia de la mejor manera posible". A la vez añadió "por supuesto hemos impuesto algunas multas".

Otro de los puntos que señaló el funcionario oriundo de Sarmiento es que con el inicio de clases buscaron generar más control. Así detalló "en términos generales nosotros garantizamos que el primer día de clases estuviera todo lo que tiene que ver con el andamiaje del sistema puesto en la calle y eso nos dio un buen resultado". A su vez dijo " di la orden personalmente que teníamos que estar controlando de que cada colectivo saliera en los horarios previstos".

"Hemos tenido una semana, yo creo que bastante positiva. Ahora se viene otra etapa qué es el inicio de las clases de colegios secundarios. Por lo cual recién ahí se puede apreciar en su totalidad" aludió el funcionario. "Cómo es el comportamiento del nuevo sistema seguimos igual atendiendo reclamos sugerencias de los usuarios hasta que podamos poner a punto y podamos cumplir con el 90 o el 95 % de las inquietudes de la gente" señaló.

Además Hensel habló de la aplicación "es un sistema por lo tanto o los sistemas funcionan como una computadora, usted tiene una computadora y después de lo que le cargue va a tener resultados. No depende de la computadora si no depende de otros factores que son los que hacen funcionar la aplicación". En la misma línea explicó "la aplicación es correcta lo que no es correcto es lo que salimos a insistir, sobre esto y aplicar multa a las empresas no cumplan con las frecuencias y los horarios de manera tal que coincida con lo que está haciendo".

En cuanto a las paradas de colectivos, Alberto Hensel indicó "La totalidad de las paradas en la provincia de San Juan está en calle 9000". Luego mencionó "por supuesto que no todos estaban señalizadas antes": En la misma sintonía aclaró " por lo menos el 50% de las paradas están señalizadas y estamos trabajando en este momento. Hemos instalado más de 1000 y se viene en 2500 más para toda la provincia, no solamente para el gran San Juan".