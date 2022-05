Complejo 'La Ramada', 249 viviendas en Capital: ¿qué se sabe de la inscripción?

Además del complejo 'La Nave', otra construcción que proviene del Procrear que se construirá en la provincia de San Juan será el complejo 'La Ramada'. El mismo comprende más de 200 viviendas que estarán situadas en el departamento Capital. Acerca de esto las autoridades revelaron que todavía no esta definido cómo se realizará la inscripción.

Robert Garcés, secretario de Vivienda y Hábitat, se refirió en Canal 13 que este futuro complejo comprende un total de 249 departamentos. Sin embargo, para informar a todos los que estén interesados en acceder a una de estas viviendas, el funcionario reveló que todavía no existe la posibilidad de anotarse.

''La Ramada' ya esta empezando la construcción a partir de que se firmó el acta de inicio. Son 249 viviendas. Todavía no tenemos claro cómo va a ser, vamos a esperar un avance de la obra para ver como se hace con la inscripción porque no definido. No solamente la inscripción, sino que lo primero que pregunta la cuota es cuánto le va a salir la cuota y cómo se va a ajustar la cuota', expresó.

A pesar de que no se ha comunicado el monto de las cuotas que se deberá pagar y cómo se va a definir el reajuste para esa suma de dinero, lo que si esta definido es que estos pagos se deberán realizar mediante el Banco Hipotecario. Por último es importante destacar que el terreno esta ubicado en calle Aristóbulo del Valle y Lateral de Circunvalación, detrás del colegio María Auxiliadora.