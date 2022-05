El catador de mates sanjuanino explicó cuál es el correcto modo de cebar

Cuando de mate se trata, hay que hablar con quien sabe. Por ello es que en Tarde Trece, Sergio Montt entrevistó al letrado Gerardo Guerri, quien es catador de mates.

El abogado, quien ejerce diariamente su profesión, también aboca su tiempo a conocer sobre una de las pasiones de los argentinos, es decir, el mate. Su vocación en esta área no nació con un fin empresarial sino como la necesidad de saber. Así mencionó ' quería profundizar más sobre los sabores que nos acompañan todos los días, no lo pensé como negocio sino como un saber. Hay muchas cosas de la vida que la tenemos en lo cotidiano y una de ellas el mate'. De esto se dio cuenta en el momento en que debió elegir una yerba y dio cuenta que no sabía mucho.

Ese cuestionamiento lo llevó a investigar sobre la historia de este alimento que nace en la cultura guaraní, quienes lo vislumbraban como un alimento con 'muchos nutrientes, es un energizante porque tienes derivados muy parecidos a la cafeína pero con menos efectos estimulantes que la cafeína. Se convirtió en una cosa esencial'.

Ellos lo consumían tanto como infusión o como la coca que se mastica. En cuanto al uso de los deportistas, mencionó 'no se trata de una cuestión de moda sino que algunos deportistas lo usan en lo que es la recuperación del músculo. El mate tiene una carga química muy interesante que acelera la recuperación del músculo por eso lo usaban los guaraníes. Inclusive los guaraníes señalaban que podían estar hasta tres o cuatro días sin comer porque la yerba mate tiene nutrientes'.

En la misma sintonía el especialista sanjuanino detalló que hay clara diferencia entre las yerbas. Una de ellas esta en las premium y en la comerciales. Entre las bases de diferencia esta su estacionamiento que luego se traduce en sabor, cantidad de cebadas y precio.

En torno al proceso de preparado enfatizó en que el agua ' no debe estar hervida para cebar el mate porque el agua a punto de hervor le va a sacar las propiedades de la hierba de golpe. Si el agua está hervida el sabor en los primeros van a ser fuertes y después a quedar acuoso'. Así añadió 'la temperatura del mate cuando mucho debe ser de 85 grados mínimo un 70°'.