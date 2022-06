Lenguaje inclusivo: 'Está mal prohibir pero también imponerlo', según una especialista

El lenguaje inclusivo "se expresa como una necesidad de algunas personas que quieren que se las reconozca cuando las nombramos", afirmó la especialista Gladys Deguer, docente en Letras, en Tarde Trece. Este viernes hubo controversia sobre el tema, a raíz de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió en sus escuelas el uso del lenguaje inclusivo.

Según Deguer, antes de hablar del lenguaje inclusivo, es importante tener en cuenta "el carácter ideológico de la lengua". "Todo lo que decimos, cómo lo decimos, es decir, las palabras que utilizamos tienen una carga ideológica. Esa carga está mediada por representaciones sociales de las que forman parte con mucha fuerza el poder político, las escuelas y los medios de comunicación", explicó.

Teniendo en cuenta lo anterior, el lenguaje inclusivo "es una serie de acciones lingüísticas promovidas por los movimientos feministas y el colectivo LGBTIQ+ para terminar con la denominación binaria de género", resaltó la especialista. Y agregó que: "Prefiero la denominación incluyente porque refiere a una acción del lenguaje, en cambio inclusivo refiere a una propiedad".

"Los hablantes somos los poseedores del poder de la lengua, y el lenguaje inclusivo responde a una necesitad de estos hablantes de ser reconocidos cuando se los nombra", puntualizó Deguer. Aunque aclaró que si bien está mal que se prohíba esta forma de comunicación, "también está mal imponerlo".

Sobre la prohibición del lenguaje en las escuelas porteñas, la especialista argumentó que "no creo que influya en la comprensión textual porque es un proceso que depende de varios factores". "Las falencias que tenemos en cuanto a la comprensión lectora no depende del uso o no del lenguaje inclusivo", enfatizó.

Prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este viernes que, "a partir de ahora", los docentes en la ciudad de Buenos Aires "tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están frente al aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos y a sus familiares",

Larreta usó como argumento los resultados de la última evaluación sobre Lengua realizada en estudiantes porteños de 6 grado del nivel primaria y de 3 año de secundaria dados a conocer días pasados, que reflejan un retroceso durante el período de pandemia. "En la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente; no podemos perder un día más", expresó.