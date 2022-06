Rechazo en el movimiento indígena por el pedido de un excacique condenado de abuso

"No queremos verlo de nuevo en la zona y saber que está libre", expresó a Diario 13 Marisa Navas, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena en San Juan. Su comentario surge a raíz de que Ariel Carmona (36), excacique de la comunidad Huarpe, pidió que se anule el juicio abreviado en donde se lo condenó por abuso sexual de dos nenas de la comunidad.

Ariel Carmona fue en su momento un importante referente de la comunidad huarpe en 25 de Mayo, pero el pasado 7 de abril fue hallado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante de dos nenas - entre 6 a 8 años-. Luego de recibir 8 años de prisión efectiva, ahora el excacique pidió mediante su abogado que se invalide esa sentencia y se realice un nuevo juicio.

Según Carmona, el día que firmó y ratificó el juicio abreviado estaba como 'omnubilado'. "Esto nos resulta sumamente incoherente para reabrir la causa y tenga juicio. Él pensó que aceptando un juicio abreviado la condena iba a ser más leve. Como no fue así, está buscando otras estrategias", sostuvo Marisa Navas.

Por ello, es que el movimiento campesino indígena exige que "no haya forma de concederle ese pedido". "La jueza no debería tomar en cuenta su pedido porque nos parece enfermizo. Incluso la condena que ha recibido no la sentimos justa, nunca nos va a parecer porque no hay forma de sanar estas cuestiones", resaltó Marisa.

Cuando Carmona fue condenado, "había sido un alivio para las familias, las nenas pudieron volver a circular por el barrio y hacer sus actividades de nuevo". Pero, ahora que el referente huarpe pidió la nulidad, "las chicas dejaron de salir y las familias están con mucho temor, intranquilidad. Creían que era una etapa que ya habían cerrado y de repente otra vez todo el calvario", se lamentó Marisa.

"No queremos verlo en la zona, lamentablemente él tiene poder, mucha llegada, porque no cualquiera puede ir cambiando de abogado como ha estado haciendo en este tiempo", remarcó Marisa. Además, la representante del movimiento manifestó que "en la comunidad huarpe lo siguen acompañando, nos ha llegado comentarios de que lo estuvieron ayudando cuando estuvo 40 días detenido al principio".

Sobre este insólito apoyo, Marisa opinó que "entendemos que todavía falta muchísimo aprender sobre este tipo de situaciones". "Hemos ido a buscar ayuda en el área de la mujer, con programas para poder construir mayor conciencia colectiva. La raíz de todo esto es el patriarcado y esta vez nos atraviesa muy de cerca", finalizó.

El caso

Ariel Andrés Carmona (36) fue condenado a 8 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de dos niñas de 6 y 7 años en 25 de Mayo, el 7 de abril pasado. Los aberrantes hechos sucedieron entre los años 2015 y 2016, cuando Carmona aprovechaba para visitar a las víctima a sus propios hijos.

La semana pasada, el defensor de Carmona, Gustavo Federico Sánchez, solicitó que se invalide el juicio abreviado, se libere al detenido y se realice otro juicio. La jueza del Tribunal de Impugnación, Ana Lía Larrea, rechazó el pedido de libertad mientras que tiene 30 días hábiles para resolver si anula el juicio de abuso sexual.