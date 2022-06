San Juan recibirá una partida de Mifepristona para el acceso al aborto

Argentina recibió un donativo de 25.500 tratamientos de Mifepristona que se distribuirán entre los efectores de salud públicos del país. A San Juan también arribará una partida de esta droga y desde las Hilarias, Socorristas en Red celebraron la noticia ya que "la combinación con el misoprostol es más efectiva para abortar y genera menos dolor". Aunque, en la provincia todavía existe falta de acceso a la información a la ley: "No hay una política pública provincial de informar", explicó Stella Piscitelo a Diario 13 San Juan.

El uso de la mifepristona y el misoprostol combinados para la interrupción del embarazo es, según la misma Organización Mundial de la Salud uno de los procedimientos más seguros y eficaces para esa práctica. "Es efectivo en un 98% porque la mifepristona detiene la gestación y el misoprostol genera la expulsión. Además genera mucha menos molestia, es más rápido el efecto y simplica el tratamiento", afirmó Piscitelo.

Cabe destacar que esta partida es solamente un donativo por lo que es limitada la cantidad que llegará a cada provincia. Argentina todavía no cuenta con un laboratorio de producción local para la mifepristona y que haya sido aprobada por ANMAT. Aunque, según adelantó Piscitelo, es un proceso que está en marcha para producirlo a futuro.

Asimismo la donación estará destinada a grupos determinados. "El tratamiento combinado será para adolescentes menores de 15 años, personas que hayan tenido 2 cesáreas previas, y personas que estén cursando una gestación mayor a 15 semanas", puntualizó Piscitelo. En tanto, la integrante de Socorristas en Red denunció que en San Juan todavía existe poca accesibilidad a la información de la ley.

"No se está garantizando el acceso a la información, que es la primera instancia que establece la ley. No hay una política pública provincial de comunicar a la sociedad los alcances de esta ley", manifestó Piscitelo. Es decir que no circula información clara y precisa, por ejemplo, de los centros de salud que realizan la práctica, de qué manera y en qué condiciones. "Las personas se terminan enterando por una amiga, un familiar o las mismas organizaciones sociales", agregó.

Piscitelo destacó que "estamos viendo que todavía hay situaciones de violencia, maltrato y discriminación por parte del personal de salud. Hay equipos de salud que todavía estigmatizan, en algunas guardias no garantizan el acceso al aborto". "Otra dificultad es la muy escasa o nula accesibilidad a la interrupción legal en el segundo trimestre y esto ocurre porque no está habiendo trabajo interdisciplinario en hospitales", finalizó.

Los centros de salud que están realizando la interrupción legal del embarazo en San Juan son los siguientes:

-Hospital Dr. Federico Cantoni, en Pocito

-Centro de Adiestramiento Rene Favaloro en Rawson

-Centro de Salud de Atención Primaria de Pie de Palo, que abarca a Caucete, Valle Fértil, San Martín, Angaco, y 25 de Mayo

-C.A.P.S. Dr. Alfonso Barassi en Capital. El Hospital Dr. Guillermo Rawson recibe los casos de alta complejidad solamente.

-Hospital Marcial Quiroga y C.A.P.S. Rodríguez Pinto en Rivadavia

-Hospital San Roque para la zona de Jáchal, Iglesia y Rodeo

-Hospital Dr. José Giordano en Albardón

-Hospital de Barreal y C.A.P.S. de Tamberías para Calingasta