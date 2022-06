Día de la trabajadora sexual: 'Tienen derecho a decidir de qué forma ejercerlo'

Cada 2 de junio se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora Sexual y San Juan no es ajena a esto. "En esta fecha seguimos pidiendo por nuestros derechos como trabajadoras. Más que una celebración es un día de lucha para nosotras", afirmó Mónica Lencinas, secretaria general de AMMAR en la provincia.

La fecha surgió hace casi 50 años cuando más de 150 prostitutas ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon, Francia, con el fin de llamar la atención sobre su mala situación. "Nosotras nos organizamos hace 20 años por lo mismo: por la violencia policial y los códigos contravencionales que existen todavía, y que todavía detienen a las compañeras en la calle", sostuvo Lencinas.

En diciembre del año pasado el Gobierno provincial había prometido a las trabajadoras sexuales derogar dos códigos que impiden ejercer el trabajo. En concreto, existen una contravención "contra la moralidad" con los artículos 124 y 125, que hablan de la "prostitución escandalosa" y la "prostitución peligrosa", con penas que van de los 20 a 30 días de prisión.

"Había un proyecto en Diputados para derogarlos pero eso todavía no sale, estamos esperando a que suceda este año", puntualizó Lencinas. "Pedimos derechos laborales para quienes decidan ejercer el trabajo sexual, es algo que siempre exigimos", agregó. Consultada por las detenciones policiales en la provincia, la secretaria general expuso: "Hay días que sí detienen a las compañeras y otros que no".

Según Lencinas, las detenciones dependen "de la buena voluntad del funcionario de turno". "Hay noches que la Policía no molesta y otras que sí por eso es tan especial para nosotras que salga la derogación de estos códigos porque están molestan a las compañeras", manifestó. En abril del año pasado AMMAR conformó una mesa con ATTTA y Consejo de la Diversidad donde expusieron estas razones ante el Gobierno.

Por otro lado, Lencinas opinó que lo que sucedía en la infame Estética Eros era muy distinto al trabajo que ejercen las compañeras. "Ahí había explotación laboral porque la dueña del lugar se quedaba con más del 50% de lo recaudado. Lamentablemente hay muchas condiciones laborales que no están como tienen que estar porque obviamente la actividad no tiene reglamento", explicó.

"Si el trabajo sexual estuviera regulado, podrían asociarse entre compañeras y no estarle trabajando a una supuesta empresaria que no tiene idea de cómo trabajamos", sentenció. Y aclaró que "hay muchas compañeras que no quieren trabajar en la vía pública, no quieren estar expuestas. Entonces deben darles la opción de trabajar puertas adentro y hoy eso no lo tienen porque recaen en todas estas políticas punitivitas que terminan criminalizándolas".

Las contravenciones vigentes en San Juan

Prostitución escandalosa: la persona de cualquier sexo que individualmente o en compañía, moleste o dé ocasión a escándalo, se exhiba, ofrezca, incite, realice señas o gestos provocativos a terceros en lugar público, abierto o expuesto al público, con el propósito de mantener contactos o prácticas sexuales será sancionada, conjunta o alternativamente, con pena de instrucciones especiales, prohibición de concurrencia y/o arresto de hasta veinte (20) días. Queda comprendido en este supuesto el ofrecimiento llevado a cabo desde el interior de un inmueble o vehículo a la vista del público.

Prostitución peligrosa: la persona comprendida en la disposición anterior que tenga o debiera tener conocimiento de estar afectada de una enfermedad venérea o contagiosa será sancionada con pena de arresto de hasta treinta (30) días.