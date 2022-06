Otro triunfo en Londres, esta vez un vino sanjuanino se llevó la gloria

Londres fue epicentro de una de las competencias de vinos más grande e influyente del mundo. Este martes dieron a conocer a los ganadores de los Decanter World Wine Awards 2022, donde Argentina tuvo una destacada actuación con casi 500 reconocimientos para sus vinos, especialmente en segmento más destacado, donde casi triplicó los galardones de Oro, Platino y Best in Show respecto al año pasado. Entre los más requeridos estuvo un sanjuanino. Se trata del Contracara Reserva Malbec 2020, de Bodegas Callia, ubicadas en Pedernal que recibió la medalla de platino.

En la 19° edición del certamen organizado por la prestigiosa revista británica, después de un 2021 récord, se superó nuevamente la cantidad de vinos degustados con 18.244 etiquetas provenientes de 54 países. Fueron dos semanas donde casi 250 especialistas, entre los que se distinguen 41 Masters of Wine y 13 Master Sommeliers, otorgaron 50 medallas Best in Show, 165 Platino, 676 Oro, 5900 Plata y 8074 Bronce.

Sudamérica encabezó los resultados notables de este año, con importantes victorias. En este marcó Argentina se anotó cuatro de las exclusivas 50 medallas Best in Show que otorga toda la competencia, con el detalle de que tres de esos vinos son considerados también de los mejores valuados, lo que refuerza la excelente relación precio-calidad que tienen los vinos argentinos en el mundo.

La mayor parte de los premios se los llevó el Malbec, en el listado también se distinguen algunas cepas como el Cabernet Franc entre los tintos, un Torrontés y Chardonnay en los blancos, y un naranjo de Fiambalá, Catamarca, del que no fue revelado el nombre, pero que recibió medalla de Platino.

Siguiendo el orden de publicación de Decanter, repasamos los cuatro vinos argentinos que se llevaron la distinción Best in Show y los 14 con medalla de Platino, es decir, todos los que tuvieron 97 puntos o más.

Morrisons The Best Gran Montana Reserva Malbec 2020, Valle de Uco - 97 puntos, Best in Show

Bianchi IV Generación Gran Corte 2019, Bodegas Bianchi, Los Chacayes - 97 puntos, Best in Show

Altosur Malbec 2021, Finca Sophenia, Gualtallary - 97 puntos, Best in Show

Pacheco Pereda Estirpe Organic Fairtrade Cabernet Franc 2021, Agrelo - 97 puntos, Best in Show

Puna 2600 Malbec 2020, Cachi, Salta - 97 puntos, medalla de Platino

Contracara Reserva Malbec 2020, Bodegas Callia, Valle de Pedernal - 97 puntos, medalla de Platino

Argento Single Vineyard Organic Malbec 2020, Agrelo - 97 puntos, medalla de Platino

Tito 2020, Zuccardi, Paraje Altamira - 97 puntos, medalla de Platino

Relatos del Callejón Malbec 2020, Vinos de la Luz, Valle de Uco - 97 puntos, medalla de Platino

Callejón del Crimen, Blend de Terroirs Malbec 2019, Vinos de la Luz, Valle de Uco - 97 puntos, medalla de Platino

Callejón del Crimen Single Vineyard Malbec 2019, Vinos de la Luz, Valle de Uco - 97 puntos, medalla de Platino

Designado Cabernet Franc 2019, Bodega Los Helechos, Vista Flores - 97 puntos, medalla de Platino

Rutini Single Vineyard Malbec 2019, Paraje Altamira - 97 puntos, medalla de Platino

Gran Terroir Cabernet Franc 2021, Zorzal Wines, Gualtallary - 97 puntos, medalla de Platino

Gran Enemigo Cabernet Franc 2018, El Cepillo - 97 puntos, medalla de Platino

La Linterna Finca El Tomillo Parcela No 1 Chardonnay 2017, Bemberg Estate Wines, Gualtallary - 97 puntos, medalla de Platino

La Linterna Finca La Yesca Parcela No 13 Malbec 2015, Bemberg Estate Wines, Valle de Pedernal - 97 puntos, medalla de Platino

