A raíz del caso Furlotti: ¿Qué dice la normativa que regula a los guardavidas?

En la jornada del lunes se conoció en la justicia sanjuanina Juan Simón Molina Díaz, el guardavidas que estaba siendo investigado por la muerte de Santiago Furlotti, obtuvo la condena de 1 año de prisión condicional. Lo que significa que seguirá en libertad. Este tema que comenzó con un amplio debate desde el pasado 12 de diciembre, cuando el pequeño de 3 años cayó al agua y murió.

Hubieron muchas opiniones cruzadas, pero más allá de un fallo judicial que puede sentar jurisprudencia porque no está firme ya que hay varias apelaciones este tema sigue preocupando. Por ello es que Tarde Trece 13 invitó a Sebastián Segali quién es secretario general del sindicato de guardavidas. Este funcionario explicó cuales son las funciones y deberes que debe cumplir un guardavidas en una pileta.

Es así como señaló que 'hoy en día somos 214 guardavidas en San Juan y que están afiliados al sindicato'. En la misma línea aludió 'el sindicato por estatuto y por la ley de asociaciones sindicales lo que hacemos es defender los intereses los profesionales. Lo primero que se hace en algunas circunstancias es brindar apoyo y conocer qué pasó'.

A ello Segalí detalló 'estamos para seguirnos capacitando y mejorando'. Ellos no están conformes con la actual legislación que ampara su profesión ya que data del 76. Por lo que la ven como obsoleta. En este sentido confesó 'hemos presentado una modificación a la normativa de salud pública que regula la habilitación de los natatorios ya que está data desde el año 76 y está obsoleta'. Luego mencionó 'nosotros la presentamos en el 2013 y aún no se plantea en este tema específico'.

Eso no es todo ya que ellos buscan modificaciones claves, como la edad en la que los pequeños pueden ingresar a los natatorios. por tal motivo ellos plantean 'que los menores de 10 ingresen con un adulto, aunque esto no se logró modificar'. Además detalló 'lo hemos reformulado en base a la ley Nacional de guardavidas y lo vamos a volver a presentar'. Otro de los puntos que buscan concientizar es sobre los derechos de los niños y niñas, no solo a sus afiliados sino a toda la sociedad.

Un punto grave que resaltó en Canal 13 es que 'la norma establece un guardavida cada 250 metros cuadrados, lo que se figura como poco y debería ser modificado'. A la vez añadió 'todos los años estamos insistiendo con la presentación del proyecto de ley ya que nunca se toma y se hace la modificación correspondiente'. Esta modificación no solo afectaría el ámbito estatal sino también al privado.

Cabe recordar que en la actualidad 'el permiso lo torga la secretaría de deportes aunque primero para ser guardavidas lo primero que deben hacer la carrera que dura con la provincia 9 meses'. Eso no es todo ya que cada año los guardavidas sanjuaninos deben hacer 'las reválidas', que es un modo de actualizarlos, capacitarlos y recordar cuales son sus deberes en un natatorio. En ese momento ellos no solo enfatizan en lo respectivo a la físico sino también en materia de salvamiento.