Ley de turismo: estiman que en unos tres meses comience su reglamentación

Tas la sanción de la nueva Ley de Turismo se espera la debida reglamentación para poder aplicarla en la provincia. Se trata de una tarea ardua ya que la propuesta es única en el mundo, de acuerdo con la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, este trabajo llevará entre tres o cuatro meses.

“Hay que bajar a tierra cada detalle que se plantea, ya se promulgó la ley y la reglamentación se va a trabajar de la misma forma que se hizo con la ley, no solamente con los equipos técnicos, sino luego será repasada por cada uno de los sectores ligados al ecosistema turísticos”, expresó.

La titular de la cartera dijo que no será tarea fácil, “es una ley innovadora que requiere el uso de las plataformas del alojamiento no tradicional, e que está contenido en la lay. No es nada fácil porque es un tema que no está resuelto en ningún lugar turístico del mundo”, manifestó.