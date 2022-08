Su mamá murió en el Marcial Quiroga y asegura que le robaron anillos de oro

Durante las últimas horas una familia sanjuanina lanzó una llamativa acusación contra el hospital Marcial Quiroga. Lo que sucedió fue que una adulta mayor falleció el pasado viernes dentro del nosocomio. Sus familiares se acercaron, les entregaron una bolsa con sus pertenencias y días después ellos descubrieron que nunca les devolvieron sus anillos de oro.

Leonardo Díaz es el hijo de Lucía Norma Martín, la mujer de 76 años oriunda de Los Berros que falleció en este hospital el pasado viernes 12 de agosto. El hombre explicó en Banda Ancha que al estar tan preocupados por el estado de salud de la mujer, nunca se tomaron el tiempo de revisar la bolsa con las pertenencias que les entregaron. Es por esto que recién lo notaron días después.

'El jueves ingresó al Marcial Quiroga a las 20:00 derivada por el cardiólogo. La llevamos y no tuvimos contacto con ella hasta las 22:00 que entró mi hermana. Estuvo un rato y salió, desde ahí no la vimos más. El viernes me avisaron que falleció. Me acerqué al hospital, entré a la morgue y la vestí con mi hermana. Ahí me entregaron una bolsa roja con las pertenencias. Por lo que pasó no me iba a poner a revisarla. El sábado hicimos el entierro, mis hermanas abren la bolsa. Estaba la prótesis dental, la ropa, las zapatillas y la bota ortopédica pero no estaban los anillos de oro', relató.

Si bien no les importaba el valor económico el padre de Leonardo, el hombre que acababa de perder a su compañera de más de 50 años, tenía el deseo de poder recuperarlos para recordarla. Ante esta situación, el entrevistado regresó al Marcial Quiroga el pasado martes 16 de agosto para tratar de descubrir que fue lo que sucedió.

Una vez que llegó al nosocomio habló con los empleados del lugar y pidió hablar con el director del centro asistencial. Sin embargo esta reunión nunca se dio ya que lo tuvieron esperando por varias horas poniéndole diferentes excusas por lo que finalmente decidió retirarse.

'Me dijeron que ya me iban a atender, mientras esperaba le empecé a preguntar a los guardias. No salió ningún directivo del hospital a decir qué pasó. Mi padre tenía la esperanza de volver a tenerlos, no sabemos si se los han sacado o los han tirado. No nos interesa lo que vale sino el sentimiento. Hace 7 años mis papás festejaron las Bodas de Oro y mi papá se los regaló, se volvieron a casar por pedido de ella. Ese es el dolor que sentimos. Él me decía que quería encontrarlos', expresó.

Además de no permitirle hablar con la autoridad del establecimiento, Leonardo contó la desubicada pregunta que le habría hecho una trabajadora. Esta persona le manifestó que ellos le deberían haber sacado los anillos antes de ingresarla en el hospital, siendo que ellos llevaban a Lucía Norma por una urgencia.

'No hicimos denuncia porque no quiero perjudicar más a mi papá, él me dice que no quiere más problemas. Me dijeron que el director estaba en una reunión y así me tuvieron 3 horas. Así que les dije que me iba a retirar porque lo tenía a mi papá en el auto y ya tiene casi 80 años. Todos decían que era raro y otra persona me preguntó porqué no se los sacamos. Si, seguro yo voy a estar pendiente de los anillos o si llevaba plata en el bolsillo cuando ella esta entrando infartada con riesgo de morirse. Decirme eso esta demás. Lo primero que voy a pensar es que tienen que salvar a mi madre', sentenció.