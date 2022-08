Suspendieron al docente que fue acusado de acoso sexual por una alumna

Por la tarde del pasado domingo 14 de agosto una joven sanjuanina hizo un fuerte posteo en su cuenta de Facebook. En el mismo contaba que un profesor de su escuela la habría acosado en múltiples ocasiones tanto fuera como dentro de la institución. Luego de que el caso tomara relevancia, Educación tomó cartas en el asunto y suspendió al docente mientras se lo investiga.

La alumna que realizó este descargo público en redes sociales y que ya presentó una denuncia formal se llama Shirley Escobedo. El apuntado como responsable de acosarla múltiples veces es un docente de Química identificado como D. L. Este sujeto en las últimas horas fue separado de su cargo.

Esto se debe a que la ministra de Educación de San Juan, Cecilia Trincado, ya solicitó el inicio de un sumario administrativo para este educar de la Escuela Técnica Obrero Argentino (ETOA). De esta manera el sujeto ya esta siendo investigado y mientras esto suceda no podrá entrar a la institución ni mucho menos dar clases.

Cabe recordar que Escobedo contó en un reportaje con Telesol, textualmente cuáles eran los desagradables comentarios que le hacía tanto a ella como a sus compañeras el docente. 'Salí a una fiesta, me sacaron unas fotos y las subí. No tienen nada de malo, no estoy mostrando demás. Ahí empezó a decirme comentarios. Me dijo que 'cómo voy a subir fotos así con las tetas que tengo', después dijo que tenía 'mansos globos', había relatado la denunciante.