Consejos para aquellos que tienen un perro viviendo en el departamento

Este martes, en su habitual columna en Banda Ancha, el conductista canino Roberto Bastianelli se ocupó del tema perros que viven en departamentos. Para todos aquellos que tienen un can vivienda así les dio una serie de consejos para evitar problemas con los vecinos y la administración del edificio.

‘Muy pocas personas tienen la precaución de preguntar, consultar a la administración del edificio que si le van a permitir tener perro. Sabemos que en algunos lo permiten, y en otros no’, puntualizó. Luego contó que hubo casos de personas que adoptaron un can, pero como el reglamento interno no lo permitía se le generó un problema.

El tamaño del perro es un tema importante, puesto que necesitan su espacio. Los cachorros que son dejados mucho tiempo solos pueden generar que ladren por sentirse indefensos, vulnerables y así molestar a los vecinos creando un problema de convivencia.

Noticias Relacionadas Una familia llora a Homero, el perro que era uno más y que murió baleado

Antes de llevar un perro al edificio se debe pensar en el tiempo que los propietarios le podrán dar para atender sus necesidades. ‘Tengo consultas de problemas con el perro porque ladra, hace escándalo y los vecinos se quejan. Cuando les preguntas cuanto tiempo están en casa, te dicen que salen en la mañana y vuelven a la noche. Es obvio que hará escándalo, porque necesita salir para hacer sus necesidades cada tres o cuatro horas’.

Las personas que adoptan o compran un perro para que lo reciba cuando llegan a casa es maltrato animal, es falta de sensatez e incoherencia. ‘Nadie me obliga. Si no tengo tiempo para tener un perrito, no tengo que tener un perrito’.

Por último, el conductista canino señaló que el dueño tiene que crear una rutina con el perro. Horarios para alimentarse, para salir a hacer sus necesidades a la calle para que no lo haga dentro del departamento y acostumbrarlo a que no ladre dentro de casa.