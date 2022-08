Eduardo Garcés: 'Me parece bien que reconozcan que hay que achicar los planes'

El presidente de la Federación Sanjuanina de Viñateros, Eduardo Garcés dejó un poco el tema de la sequía y opinó sobre los anuncios del ministro de Economía Sergio Massa. Se mostró a favor del ajuste en los planes sociales y destacó que el principal problema que hay son la falta de insumos.

'Uno tiene la esperanza puesta en que van a haber soluciones. Está bueno que reconozcan de entrada que hay que ajustar gastos y ver los planes pasen sociales. El principal problema es que no he visto que se diga nada sobre que va a pasar con los insumos que no tenemos'.

'Le demos unos días, hasta acá todo muy bueno, esperemos que no quede solo en una expresión de deseo y podamos dar un cambio'.