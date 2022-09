Salud Mental en crisis: faltan psicólogos, consultas caras y obras sociales sin cobertura

En los últimos días San Juan se vio conmocionado por una serie de casos que involucran principalmente a personas jóvenes que tomaron drásticas decisiones sobre sus vidas por múltiples causas. Particularmente esta semana la sensibilidad de la sociedad sanjuanina se vio afectada aún más luego de que una joven murió al de caer desde el quinto piso del Centro Cívico y entonces ahí todos comenzamos a hablar de suicido en los medios de comunicación.

En el tapete quedó expuesta la salud mental de los sanjuaninos. En ese aspecto ¿qué tan fácil es para un paciente buscar asistencia psicológica ante la duda de una patología que involucra a la salud mental?. La respuesta es compleja.

La Presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan Gema Galván dijo en el programa Cien Por Hora de Canal 13 que literalmente el sistema de atención está "saturado". Hay colegiados unos 1000 profesionales que deben hacer frente a la atención de los pacientes de toda la provincia. Si hoy uno quiere un turno debe esperar mínimo un mes para la atención en la parte privada. En el sector público los plazos pueden ampliarse mucho más.

"A partir de la pandemia se han duplicado las consultas, los pacientes sí están siendo atendidos, quiza no con la inmeditatez que necesitan", expresó la profesional.

Otro tema es la recepción de obras sociales: "estamos recibiendo obras sociales, pedimos que consulten en su obra social o prepaga cuáles son los profesionales que la reciben", recomendó Galván. Pero hay una problemática particular con la Obra Social Provincia que no está resuelta. El Colegio de Psicólogos no tiene convenio con esta cobertura desde diciembre del año 2021. "Sólo unos 20 psicólogos" la reciben por su propia decisión, según la presidenta.

En el caso de necesitar una consulta particular se cobra como mínimo $2 mil por sesión que no debería durar más de 40 minutos según lo establece el colegio de estos profesionales.

La licenciada Galván destacó que no se pudieron volver a sentar con la Obra Social de los trabajadores estatales provinciales con la cual uno de los principales problemas es que demoraban hasta 6 meses para pagar las prestaciones.

"Ahora hay un cuestionamiento de porqué es tan caro y en realidad estamos dentro del rango de lo que puede costar la atención con cualquier profesional" se defendió la titular del Colegio de Psicólogos.

Con lo expuesto queda claro que el acceso para una atención en la salud mental está en problemas. La situación apremia aún más cuando estamos en una sociedad sanjuanina golpeada por un número creciente de suicidios que evidencian problemáticas graves de múltiples orígenes.