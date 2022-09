Una sanjuanina fue elegida 1era Representante Nacional de los Estudiantes

Durante la noche del pasado viernes 23 de septiembre se llevó a cabo la edición número 50 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en la provincia de Jujuy. En ese marco se realizó un concurso para definir quiénes serían las jóvenes que iban a representar a este sector a nivel nacional. Finalmente una sanjuanina fue una de las grandes ganadoras.

Se trata de Carla Ortar, una adolescente sanjuanina que viajó a Jujuy por recomendación de su hermana que ya había participado de este certamen hace años atrás. Esta joven es alumna del Colegio Cristo Rey del departamento Caucete, lugar donde fue elegida como primera anfitriona. Esto le daba la posibilidad de participar de este tradicional concurso en tierras norteñas

De este 50° aniversario del evento participaron chicas de todas las provincias, pero sólo cinco iban a obtener un reconocimiento. La votación se realizó en horas de la noche, definiendo que la nueva reina sería Tiziana Vignolles de Misiones. Por otro lado la Primera Representante Nacional de los Estudiantes será la sanjuanina Carla Ortar. Valentina Burgos, Luisina Bringas y Ana Clara Schneider fueron las otras elegidas.

Ante esta situación Carla se mostró sumamente feliz y se animó a hablar un poco ante los medios que estaban presentes. 'No tengo palabras para describir lo que es Jujuy, la gente tiene mucho amor y cariño. Quiero volver en algún momento sin dudas. Mi hermana vino en el año 2018 y me había contado más o menos como era todo pero nunca me imaginé a donde iba a llegar', declaró.