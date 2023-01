Cuidado kiosqueros: mirá la nueva estafa que hacen con fernet en San Juan

Los kiosqueros sanjuaninos detectaron un nuevo tipo de estafa que están realizando algunas personas en diferentes sectores de la provincia. Aunque suene ilógico al principio, estas personas le están haciendo perder dinero a los comerciantes cambiándoles fernet por botellas repletas aparentemente de jabón líquido.

Según lo que afirmó el medio Telesol, uno de los locales que fueron víctimas de esta práctica se encuentra ubicado en la calle Colón, dentro del departamento Santa Lucía. Allí su propietaria, quien prefirió no dar su identidad, explicó que todo comenzó cuando un grupo de jóvenes llegó al establecimiento y le compró una botella de esta bebida alcohólica.

Ella les entregó el producto y ellos entregaron los 1950 pesos argentinos que cuesta actualmente cada botella. Sin embargo, cuando todo hacía parecer que se trataba de una venta más, a uno de ellos comenzó a sonarle el celular. Luego de esto volvió a la ventana para hablar con la trabajadora.

'La cuestión es que regresaron y me dijeron 'mire doña, nos acaban de avisar que a la fiesta que íbamos ya no necesitan fernet porque ya compraron' y me pidieron la plata', relató la afectada. Ella comprendió la situación, les devolvió la plata y ellos sacaron la botella de una mochila para regresársela.

Luego de esto las persona se retiraron y ella siguió trabajando normalmente. Incluso ella le vendió esa misma botella a un vecino de la zona que también llegó buscando esta conocida bebida alcohólica. Justo ahí fue donde ella descubrió que había sido estafada. Poco tiempo después este último comprador regresó muy enojado asegurándole que eso no era fernet.

'Cuando le sentí el olor a jabón me di cuenta que me habían engañado; que esos tipos se llevaron el fernet verdadero y que me entregaron uno que vaya a saber qué cosas tienen adentro. Y para que sea más creíble, los tipos le pegaron la tapita con la Gotita', contó la víctima.

Sin embargo la situación no terminó allí ya que al día siguiente el proveedor que le lleva fernet llegó a su comercio y ella le explicó lo que le había ocurrido. Lejos de sorprenderse este hombre le reveló que otra de sus clientes había sufrido lo mismo y le habían estafado 3 unidades de fernet.