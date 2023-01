En las redes lamentaron el fallecimiento del motociclista en Angaco

Un motociclista protagonizó un violento siniestro vial en Angaco. El hombre chocó contra un árbol y quedó en grave estado. Luego de unas horas de agonía, el sanjuanino falleció.

El conductor circulaba en una moto marca Honda 110cc, y por motivos que son de investigación, impactó con un árbol en calle El Bosque entre calle Nacional y Olivera, en Angaco. La víctima fue identificada como Federico Ruiz.

Ante esto, desde la Municipalidad de Angaco dieron sus condolencia tras la pérdida del joven. En un posteo en redes sociales se puede leer: "el señor intendente y Equipo de Trabajo envían sus condolencias al compañero municipal y familiares por lo sucedido".

La prima del joven, sumó también su mensaje en Facebook. Ella sostuvo: "Qué loca la vida no. El viernes estuvimos juntos, compartíamos risa, chiste y ahora me tengo que quedar con ese hermoso recuerdo para siempre", sostuvo. A ello le sumó "sólo decime que no es verdad. Hasta siempre primeo te voy a amar por siempre".