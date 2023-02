Hartos de los aumentos: en UCC los alumnos cortarán las calles

Cada mes hay aumentos en todos los rubros, pero los estudiantes de la Universidad Católica en San Juan vieron algo inusual a la hora de pagar, cada mes había subas. En algunos casos era del 5%, pero en enero se enteraron de que en marzo subiría al 14%. A ello se le suma que debieron pagar el mes de enero, a pesar de no haberlo cursado o rendido. Con este panorama, miércoles a las 18 horas, los y las estudiantes llevarán a cabo una sentada con el objetivo de ser escuchados.

En este orden, los chicos y chicas de las diferentes carreras determinaron que se unirían para pedir por sus derechos como estudiantes. Esto se debe a ellos presentaron una nota a principio de este año, pero las autoridades hicieron oídos sordos. Una de las estudiantes habló con Diario 13 San Juan y manifestó 'nos obligan a dejar de estudiar con los aumentos y no podemos pasarnos a la universidad pública porque la carrera esta solo en la privada'.

'El estudiar nos está obligando a endeudarnos' es uno de los gritos que pone alarma sobre la situación que atraviesan los estudiantes de cada una de las facultades que son parte de la UCC. Uno de los estudiantes de esta universidad señaló 'la casa de altos estudios vulnera nuestros derechos', esta fue la clave para qué tomarán la iniciativa de generar sentada en el frente de la universidad con el objetivo de ser escuchados.

'En el último mes tomamos conocimiento, a través del Sistema Siu Guaraní del aumento de la cuota mensual, equivalente a un catorce por ciento, (14%). Este aumento comenzó a regir desde el mes de enero (mes no cursado). El panorama social y económico llevó a que varios de los alumnos y alumnas no lograran pagar la cuota, atentando con su posibilidad de continuar con su carrera' aludieron en un comunicado del colectivo de alumnos. A su vez señalaron que estos aumentos desmedidos van en contra del lineamiento 'altruista' que evoca la universidad, ya que atenta con la economía de las familias del estudiantado, más aún teniendo en cuenta el contexto inflacionario. Pero esto no es un problema que viene desde el 2023, sino que los aumentos en las cuotas se dan desde septiembre del 2022 y son un constante mes a mes.

Los pedidos son extensos y por ello se unieron sin dudarlo para poner un fin a los abusos contra su continuidad en la vida universitaria. De este modo, en la jornada del miércoles pedirán un cese al aumento de la cuota en general, mejoras en la infraestructura, agua potable disponible para todos, aires acondicionados y calefactores en condiciones, elementos para uso de clases/prácticas dentro de la facultad, predisposición de los profesores ante las clases de cortos periodos de tiempo. A su vez piden la existencia de un Centro de estudiantes, prácticas profesionales supervisadas (PPS) con la reglamentación anterior a la pandemia y además flexibilidad en poder rendir materias libres habiéndola cursado al menos una vez.