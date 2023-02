Salarios docentes: "La expectativa es ganarle a la inflación y la referencia es el 2022"

En el marco de la primera reunión paritaria que se llevará adelante este jueves por los salarios docentes y que están convocados los gremios de UDAP, UDA y AMET; Luis Lucero, secretario general del primer gremio nombrado, mantuvo una entrevista vía zoom en Banda Ancha.

Lucero manifestó que "la expectativa es ganarle a la inflación y la referencia es el 2022" y que "la cláusula gatillo podría ser un mecanismo". Recordemos que los estatales el año pasado cerraron con un aumento del 100%, ganandolé a la inflación, y que además tuvieron cláusula gatillo.

Noticias Relacionadas Como adelantó Canal 13, ya le pusieron fecha a la negociación salarial docente

"La expectativa es la que tenemos todos los docentes, como primer punto ganarle a la inflación. En el año 2023 debemos ganarle a la inflación, creo que debemos realizar un trabajo recuperando nuestro salario en el marco de las políticas económicas, tenemos como referencia lo que sucedió en el año 2022 donde hubo una inflación del 94.8 y nosotros llegamos al 100% (de aumento)", dijo.

"Se realizaron trabajos que por año, por décadas, no se venían realizando y profundizaron la crisis de los salarios, tratando de salvar inequidades. Obviamente se le devolvió a sectores, cargos, deuda histórica de mejorar la situación. No se hizo un porcentaje igualitario para todos si no se que fue analizando cargo por cargo, con 155 cargos en ese momento", detalló Lucero.

Cláusula gatillo

Sobre este punto, Lucero manifestó que "es un mecanismo que nosotros supimos implementar en momentos difíciles cuando la inflación venía sobre nosotros, deterioraba los salarios, poder adquisitivo y nos sirvió porque al final del camino, allá por diciembre el salario y loa inflación terminábamos en igualdad porcentual, en ese sentido es un mecanismo importante".

"No va a dejar que la inflación se siga comiendo más el salario es importante en tanto y en cuanto nosotros sepamos recuperar salario, cuál va a ser el punto de partida, posicionarnos en un logar dónde le trabajo que hicimos durante el 2022 no caiga en saco roto, de manera que esa recuperación la veamos plasmada en el 2023", agregó el sindicalista.

"Primero somos convocados por el Gobierno y debemos escuchar, evidentemente hay sectores que por ahí lo plantean desde una mirada, una profundidad, más amplia. Si le queremos ganar a la inflación, así como dice la denominación cláusula gatillo, evidentemente si no nos da la posibilidad ganarle a la inflación sabremos cuando menos igualados en inflación en forma porcentual a los salarios y la idea es ganarle. Debemos seguir recomponiendo salarios", expresó.