Empresarios mineros molestos por el corte de autoconvocados en el acceso a Veladero

En el marco del reclamo que el sector de docentes autoconvocados lleva adelante en San Juan, se registró un nuevo corte de calle que afectó al sector minero. En este sentido, Daniel Cárcamo, presidente de CASEMI, dialogó con el móvil de Canal 13, para manifestar su molestia por el accionar de los docentes que afectó el acceso a Veladero, complicando el hecho de que trabajadores no pudieran bajar o subir al proyecto.

"Hoy este corte produce un daño terrible porque no son solo los trabajadores que necesitan volver después de estar 15 días afuera de su casa, también los trabajadores que necesitan ir a trabajar y un proyecto minero que, sobre que no genera lo que debería generar, se ve frenado. Entonces creo que se está llevando un conflicto del cual la actividad no tiene nada que ver, se la está haciendo participar y se está produciendo un daño que entendemos que no tiene necesidad de ser", sostuvo.

"Nosotros como empresarios del rubro minero, la verdad que sobre el tema autoconvocados y las agrupaciones que ellos tengan no desearíamos participar ni opinar. Entendemos que es un derecho de ellos a trabajar, organizarse y protestar dentro del marco legal que corresponda. Sí entendemos que hoy ese derecho debe finalizar cuando comienza el derecho nuestro, el de los prestadores de servicios mineros. El derecho de lo que realizamos minería de alguna u otra forma, y ese derecho hoy está siendo vulnerado", dijo Cárcamo.

"Eso es lo que mayormente nos preocupa a nosotros. No se puede llevar la protesta y que no tengan ningún límite", reflexionó.

