Covid: invitan a la comunidad local a vacunarse

Este martes, la ministro de salud Venerando, aclaró que el Covid no está acabado y aseveró que la sociedad debe entender que hay brotes de la enfermedad, sobretodo en el invierno, por lo tanto se ha de asistir a los puestos de vacunación. Se espera que San Juan no tenga una suba de casos futuro por lo que la propia ministra Alejandra Venerando invita a la comunidad a vacunarse.

En relación a los dichos de la ministro, Fabio Muñoz, coordinador del Programa Provincial de Inmunizaciones dijo en una nota para Diario 13 lo siguiente :

'Hay personas que ya tienen la tercera dosis de refuerzo o quinta dosis en general. No todos están asistiendo, son muy pocas personas las que se están colocando las dosis de refuerzo. Es muy importante recibirlas para poder asegurar estar cubiertos ante cualquier eventualidad. El Covid es tan dinámico que no sabemos si puede llegar algún rebrote o una variante para la que no estemos preparados sino tenemos los anticuerpos necesarios contra esta enfermedad', explicó.